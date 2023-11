Sfinks Polska stawia na dalszy rozwój swojej silnej marki. Uruchomione podczas pandemii koncepty zyskają jej widoczne wsparcie, np. The Burgers zamieni się w The Burgers by Sfinks.

Chcemy, żeby sieć przynajmniej się podwoiła. To jest cel minimum. Natomiast istotną zmianą w tej strategii jest przede wszystkim oparcie rozwoju też o markę parasolową Sfinks, dlatego że w tym czasie otworzyliśmy kilka testowych restauracji The Burgers, sprzedawaliśmy dania gotowe do sieci sklepów z marką Sfinks i okazało się, że siła tej marki powoduje to, że dużo szybciej osiągamy cele, które sobie zakładamy mówi Sylwester Cacek, Prezes Zarządu, Sfinks Polska SA.

