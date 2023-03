Sfinks Polska dostrzegł szanse w kryzysie pandemicznym. Spółka pomimo zmniejszonej o 20% sieci restauracji dobrze radzi sobie na rynku. Pomogły m.in. programy lojalnościowe dla klientów, ale także rozpoczęta wcześniej budowa odpowiednich narzędzi czy sprzedaż dań w pudełkach.

„Widzieliśmy, co się działo w styczniu i lutym 2020 roku. Natomiast jeśli już wystąpiła taka sytuacja jak COVID-19, no to trzeba było szukać rozwiązań i wzmacniać te obszary i projekty, które były wcześniej robione i które dawały możliwość na zajęcie dobrej pozycji na rynku po tym, co się wydarzyło – jak się skończyła już pandemia. Mieliśmy m.in. program lojalnościowy, rozpoczęte prace związane z budową narzędzi czy prace związane ze sprzedażą dań gotowych w pudełkach” – mówi Sylwester Cacek, Prezes Zarządu, Sfinks Polska SA.

