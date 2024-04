Nakłady inwestycyjne Grupy Aplisens wyniosą ok. 12 mln zł w 2024 roku, w porównaniu do ok. 15 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Adam Żurawski.

„Capex na ten rok przewidziany w strategii to 12 mln zł. Nakłady w 2023 r. były wyższe od planowanych 10 mln zł ze względu na przesunięcie terminów niektórych dostaw z 2022 roku, w związku z kłopotami z łańcuchami dostaw” – powiedział Żurawski podczas telekonferencji.

Łącznie z wydatkami na akwizycję spółki Apar-Control (11,6 mln zł), całkowita kwota inwestycji grupy w 2023 r. wyniosła blisko 27 mln zł.

Prezes zaznaczył, że spółka nie prowadzi obecnie intensywnych poszukiwań kolejnych celów akwizycyjnych, co nie znaczy, że nie analizuje możliwości rynkowych.

„Najbardziej interesują nas spółki oferujące produkty komplementarne do naszych, jak również pozwalające na powiększenie rynku zbytu” – dodał Żurawski.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,2 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews