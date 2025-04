Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew powinny powrócić do poziomu ok. 200 mln zł w 2025 r., po spadku o ponad jedną trzecią do 134 mln zł w ubiegłym roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk.

„Inwestycje w tym roku powinny przyspieszyć i powrócić do poziomu około 200 mln zł” – powiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.

W 2024 r. capex Grupy Boryszew wyniósł 134 mln zł, o 34% mniej niż rok wcześniej (204 mln zł w 2023 r.), przy czym spadek odnotowany został przede wszystkim w segmencie motoryzacji, gdzie nakłady spadły do ok. 50 mln zł z ponad 100 mln zł w 2023 r.

„Opóźniły się nam projekty związane z komponentami do samochodów elektrycznych, które zostaną przesunięte na ten rok” – dodał prezes.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,12 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews