Nakłady inwestycyjne Grupy Ciech wyniosą 500-600 mln zł w 2023 roku, poinformował członek zarządu Kamil Majczak.

„Capex wyniesie 500-600 mln zł w 2023 roku, przy czym większa część tych nakładów przypadnie na inwestycje rozwojowe o szybkim okresie zwrotu” – powiedział Majczak podczas konferencji prasowej.

W I kw. capex Grupy Ciech wyniósł 109 mln zł, w porównaniu do 127 mln zł w I kw. 2022 r.

„Uznaliśmy, że błędem byłoby nie robić projektów rozwojowych o szybkim okresie spłaty i budowy wartości na kolejne lata. Wśród tych nakładów najważniejsza będzie grupa projektów poprawiających efektywność produkcji sodowej, nowe formulacje w segmencie agro oraz rozwój pianek zrównoważonych” – dodał Majczak.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews