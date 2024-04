MLP Group ocenia, że strategia na lata 2024-2028 jest zabezpieczona pod względem przygotowanych projektów do 2026 roku, poinformował prezes Radosław T. Krochta. Capex jest szacowany na ok. 175-200 mln euro rocznie.

„Strategia jest kontynuacją ponad 4-krotnego wzrostu, jaki pokazaliśmy od debiutu na GPW i bazuje na historycznych trendach. Mamy dodatkowy element tzw. driver wzrostu w postaci przygotowanych dużych inwestycji w Niemczech, które są średnio 4-krotnie bardziej dochodowe i one się ujawnią w wynikach w 2024 i 2025 r.” – powiedział Krochta w rozmowie z ISBnews.

„Posiadamy zabezpieczone projekty do 2026 r., które wchodzą w fazę realizacji. Mamy komfort, że zostaną ukończone, budowy idą zgodnie z planem. Stawki najmu są o kilka procent wyższe niż zakładaliśmy w budżecie, koszty – 10-15% niższe niż zabudżetowane, widzimy bardzo duży 'głód’ generalnych wykonawców w Europie” – podkreślił.

Prezes poinformował także, że w okresie nowej strategii spółka nie zakłada wypłaty dywidendy.

„100% osiągniętego zysku jest reinwestowane w rozwój spółki. Zakładaliśmy, że gdyby się nam pojawił jakiś projekt BTS, to by była dywidenda z jego sprzedaży, ale na dziś takich nie mamy” – wyjaśnił.

„Nasz capex wynosi ok. 175-200 mln euro rocznie. W tym są zakupy gruntów – stanowią ok. 25-30% tej kwoty. Chcemy rozbudowywać bank ziemi na bieżąco, w dobrych cenach i go uzupełniać, żeby 250-400 tys. m2 rocznie wynajmować. Jednocześnie nie chcemy lokować za dużo gotówki w gruntach. Konkretne decyzje o nabyciach są związane z najmem – gdy najem przyspiesza w danej lokalizacji i przekracza 50% powierzchni, przyspieszamy zakupy działek, zawsze w głównych aglomeracjach – konserwatywne podejście do lokalizacji jest zapisane w naszym DNA” – kontynuował prezes.

Krochta podkreślił, że poza dalszą koncentracją na dużych miastach, będzie kontynuowany trend większej liczby inwestycji w Niemczech i Austrii, a od drugiej części okresu strategii (2026-2028) będzie równowaga między polskimi a niemieckimi aktywami.

„60% obecnej alokacji to są Niemcy. Niezmiennie logistyka miejska, a nie 'big boxy'” – dodał, pytany o kierunki działania do 2028 r.

Zgodnie z jego słowami, możliwe jest wejście na nowy rynek – holenderski.

„Pewnie powiedziałbym, że Holandia może się wydarzyć – a dokładnie Amsterdam, bo – jak wspominałem – MLP skupia się na inwestycjach tylko na kluczowych rynkach w kluczowych miastach, jesteśmy bardzo konserwatywni w pod tym względem” – wskazał.

Spółka rozważa emisję euroobligacji we wrześniu br.

„W tej chwili jesteśmy w trakcie procesu uzyskiwania ratingów. Pewnie we wrześniu wyjdziemy na rynek europejski po kwotę ok. 300 mln euro. To jest na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz” – zakończył prezes.

Pod koniec marca MLP Group przedstawiło główne cele strategii rozwoju na lata 2024-2028. Zgodnie z opublikowanymi założeniami skonsolidowane przychody MLP Group w 2024 r. będą mieściły się w przedziale 83-98 mln euro, co oznacza od kilku do kilkunastu procent więcej niż w minionym roku. W kolejnych latach wzrosną odpowiednio do: 111-131 mln euro, 131-155 mln euro, 156-184 mln euro, osiągając w 2028 poziom 183-215 mln euro.

Wartość EBITDA z wyłączeniem rewaluacji ulegnie potrojeniu w perspektywie kolejnych pięciu lat. I tak w 2024 r. osiągnie wartość 44-52 mln euro, w 2025 r. będzie to 64-76 mln euro, w 2026 r spodziewane jest 78-92 mln euro, w 2027 r. 95-111 mln euro, a w 2028 r. znajdzie się w przedziale 112-132 mln euro.

Z kolei wartość środków z działalności operacyjnej (FFO) będzie w kolejnych latach systematycznie rosnąć do osiągnięcia poziomu 51-60 mln euro w 2028 r. Dla porównania w minionym 2023 r. było to 21 mln euro.

Zarząd MLP Group zakłada również konsekwentne zwiększenie wartości aktywów netto w przeliczeniu na akcję. W 2028 r. powinny znaleźć się w przedziale 48-56 euro, względem 23 euro w 2023 r.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 360,8 mln zł w 2023 r.

