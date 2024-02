PGE Energetyka Kolejowa – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zrealizowała inwestycje o rekordowej wysokości 1,3 mld zł w 2023 r., podała PGE. Po raz pierwszy w historii spółki wartość nakładów przekroczyła 1 mld zł, podkreślono.

„Zakup PKP Energetyka – dzisiaj już PGE Energetyka Kolejowa – w kwietniu 2023 r. i skuteczna integracja w Grupie PGE poprzez utworzenie segmentu energetyki kolejowej, skutkują realizacją rekordowych inwestycji w wysokości 1,3 mld zł. Inwestycje PGE Energetyka Kolejowa są skierowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury kolejowej i zwiększanie udziału zielonej energii w jej zasilaniu” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Większość środków została przeznaczona na budowę i modernizację podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych, które są niezbędne do zagwarantowania stabilnych dostaw energii elektrycznej dla polskich kolei. Dużą część nakładów spożytkowano na przyłączanie nowych odbiorców energii elektrycznej, szczególnie z PKP PLK. PGE Energetyka Kolejowa zawarła 39 tego typu umów na łączną kwotę 388 mln zł, podkreślono.

Równocześnie PGE Energetyka Kolejowa kontynuuje realizację programu Zielona Kolej, którego celem jest zasilanie sektora kolejowego w pełni czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Najbliższy kamień milowy zakłada osiągnięcie 85-procentowego udziału energii odnawialnej w całości wolumenu energii wykorzystywanej na kolei w 2030 r.

Grupa PGE, po dołączeniu PGE Energetyka Kolejowa, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaż energii ok. 37,3 TWh.

PGE Energetyka Kolejowa, należąca do Grupy PGE, łączy kolej z systemem elektroenergetycznym kraju. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Infrastruktura spółki to ponad 600 tys. różnego rodzaju obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych, w tym 6 nowoczesnych centrów sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 21,5 tys. km linii energetycznych spółki. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3% całej energii dostarczanej w kraju.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews