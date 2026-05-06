Captor Therapeutics ma w projekcie CT-03, gdzie celem molekuralnym jest białko MCL-1, czterech poważnie zainteresowanych partnerów, ocenił prezes Michał Walczak. W najbardziej zaawansowanym projekcie CT-01 (GSPT1 & NEK7) wszystkich potencjalnie zainteresowanych jest ponad 10.

„W samym projekcie MCL-1 wydaje mi się, że mamy w tej chwili czterech poważnych zainteresowanych. Jeśli chodzi o współprace z perspektywy platformy technologicznej, już takie zupełnie partneringowe, to wydaje mi się, że [jest] jeden bardzo poważny partner i bardzo zainteresowany, i drugi poważny partner i zainteresowany, i dwóch partnerów, gdzie te rozmowy się toczą. Nie jestem w stanie ocenić czy zainteresowanie jest wysokie czy nie, ale jest postępujące, rozmowy są regularne” – powiedział Walczak podczas spotkania z inwestorami.

„Jeśli chodzi o CT-01 […], myślę, że tych potencjalnie zainteresowanych jest istotnie powyżej 10” – wskazał także.

Dyrektor finansowy Adam Łukojć dodał, że w tym drugim projekcie podmiotów, które ostatecznie będą chciały materializować zainteresowanie na poziomie rozmowy o kwotach „będzie pewnie mniej”.

Zarząd przypomniał, że CT-01 jest obecnie w I fazie badań klinicznych, ale w tej chwili nie będzie podawał szczegółów nt. poszczególnych pacjentów, natomiast w przypadku CT-03 złożenie IND (wniosku o zgodę na badanie) nastąpi „na pewno” w II półroczu 2026.

Captor Therapeutics pod koniec kwietnia opublikował sprawozdanie za 2025 rok. W ub.r. przychody wyniosły 16,2 mln zł, w tym: 4,7 mln zł – ze współprac badawczych, 7,1 mln zł – z dotacji, 1,8 mln zł – z działalności finansowej, 2,6 mln zł – z pozostałych źródeł. Koszty wyniosły 58,2 mln zł, w tym 45,3 mln zł stanowiły koszty projektów badawczych, 11,1 mln zł – koszty ogólnego zarządu, a 0,3 mln zł – pozostałe koszty. Na koniec roku grupa kapitałowa miała 32,1 mln zł w gotówce i inwestycjach; nie miała kredytów.

Spółka informowała też, że dwaj kandydaci na leki, dotychczas najczęściej określani kodami CT-01 i CT-03, otrzymali nazwy. CT-01 otrzymał nazwę viadrudomide. Nazwa jest połączeniem Viadruna, łacińskiej nazwy rzeki Odry przepływającej przez Wrocław, gdzie Captor Therapeutics ma siedzibę, oraz końcówki -omide związanej z klasą związków chemicznych, do których należy viadrudomide (np. lenalidomide). CT-03 otrzymał nazwę vratitoclax. Nazwa jest połączeniem Vratislavia, łacińskiej nazwy Wrocławia, oraz końcówki -toclax, która jest wykorzystywana w inhibitorach białek z rodziny Bcl-2. Nazwy nie zostały jeszcze zarejestrowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

