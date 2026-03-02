Captor Therapeutics rozpoczął proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB) w ramach oferty do 800 tys. nowych akcji serii Y, podała spółka.

„Zarząd […] informuje o rozpoczęciu procesu budowania przyspieszonej księgi popytu w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,1 zł każda emitowanych przez spółkę. Oferta prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki oraz w uchwale nr 1 zarządu spółki z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków (zasad) subskrypcji akcji serii Y” – czytamy w komunikacie.

Emitent powierzył czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu oferty menedżerom – Ipopema Securities oraz Biuru Maklerskiemu mBanku. Spółka oraz menedżerowie zawarli dziś umowę o plasowanie oferty. W związku z umową zostały zawarte przez głównych akcjonariuszy spółki, tj. Michała Walczaka, Fundację Rodziny Holstinghausen-Holsten Fundacja Rodzinna oraz Sylvaina Cottensa umowy lock-up, podano także.



Proces budowania przyspieszonej księgi popytu rozpoczyna się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu, a jego zakończenie planowane jest dziś, podano także.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews