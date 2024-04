Carlsberg Polska, Kompania Piwowarska i Grupa Żywiec złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, odpowiedzialnego za prowadzenie systemu kaucyjnego, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 29.04.2024 r. Sprawa jest w toku.

„JV będzie działać jako podmiot reprezentujący, spółka akcyjna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podmiot reprezentujący będzie odpowiedzialny za prowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Carlsberg Polska to przedsiębiorca działający w szczególności w branży produkcji i dystrybucji piwa, który należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Carlsberg A/S z siedzibą w Kopenhadze, Dania.

Kompania Piwowarska to przedsiębiorca działający w szczególności w branży produkcji i dystrybucji piwa, który należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Asahi Group Holdings, Ltd. z siedzibą w Tokio, Japonia.

Grupa Żywiec to przedsiębiorca działający w szczególności w branży produkcji i dystrybucji piwa, który należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Heineken N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy.

Źródło: ISBnews