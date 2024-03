Caspar Asset Management odnotował 2,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,56 mln zł wobec 5,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 31,53 mln zł w 2023 r. wobec 34,52 mln zł rok wcześniej.

„Z jednej strony mieliśmy w 2023 roku do czynienia z utrzymywaniem się wysokich poziomów inflacji i stóp procentowych, co miało bezpośredni wpływ na atrakcyjność produktów akcyjnych i mieszanych, które stanowią zdecydowaną większość aktywów pod zarządzaniem i administracją. Stąd, dużym zainteresowaniem wśród naszych inwestorów zwłaszcza w pierwszej połowie roku cieszyły się obligacje oraz inne produkty dłużne, co w konsekwencji miało wpływ na obniżenie marż w 2023 roku w całej grupie kapitałowej” – napisała prezes Hanna Kijanowska w liście dołączonym do raportu rocznego.

Ponadto, spółka istotną część zarządzanych aktywów inwestowała w spółki działające w obszarze nauk o życiu, w tym spółki biotechnologiczne, bardziej wrażliwe na poziom stóp procentowych. Słaby sentyment oraz koniunktura w tym sektorze istotnie przełożyły się na osiągane wyniki inwestycyjne, dodała.

„Z drugiej strony pomimo, słabszej koniunktury w kluczowych gospodarkach świata, perspektywy recesji lub spowolnienia wzrostu gospodarczego, kluczowe indeksy akcji napędzane w dużej mierze optymizmem związanym z rozwojem sztucznej inteligencji urosły w 2023 roku do rekordowych poziomów. Jednocześnie, w ostatnim okresie mieliśmy do czynienia z istotnym wzrostem ryzyka i niepewności związanej z sytuacją geopolityczną. Ewentualna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz trwająca wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą, której okres oraz ostateczne skutki gospodarcze dla całej Europy są trudne do oszacowania, wpływały i nadal będą oddziaływać na nastroje inwestorów i sytuację na rynkach” – wskazała też prezes.

Wszystkie te okoliczności sprawiły, że w 2023 roku istotną rolę odgrywało zarządzanie ryzykiem w ramach podejmowanych decyzji inwestycyjnych dotyczących zarówno produktów akcyjnych, mieszanych, jak i dłużnych, podkreśliła Kijanowska.

Na koniec grudnia 2023 roku spółka zarządzała łącznie aktywami o wartości ponad 1,902 mld zł (-4,49% r/r), poinformowała także.

„W 2024 rok wchodzimy z większym optymizmem. Prawdopodobna zmiana polityki monetarnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej na łagodniejszą, powinna sprawić, że hossa na rynkach akcji może objąć szerszy zakres spółek, w szczególności branże i sektory, które charakteryzują się atrakcyjną sytuacją fundamentalną. Jednym z tych sektorów może być sektor nauk o życiu, gdzie w minionych kwartałach obserwowaliśmy odpływ kapitału inwestorów po wcześniejszej pandemicznej hossie. Wzrost nakładów na narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję powinien być korzystny dla szerszego niż w roku ubiegłym grona spółek z sektora technologii informacyjnych. Stosunkowo duży i doświadczony zespół inwestycyjny daje szansę na generowanie dobrych wyników inwestycyjnych w różnych scenariuszach rynkowych. W naszej ocenie, warunkiem osiągania takich wyników inwestycyjnych, w szczególności w roku bieżącym jest odpowiednia selekcja spółek oraz odpowiednia ich dywersyfikacja” – podsumowała prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 4,2 mln zł wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Caspar Asset Management jest domem maklerskim specjalizującym się w obsłudze klientów zamożnych (HNWI) oraz bardzo zamożnych (UHNWI). Oprócz zarządzania portfelami klientów indywidualnych świadczy również usługę zarządzania dla klientów instytucjonalnych, w tym zarządzanie funduszami inwestycyjnymi na zlecenie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Spółka debiutowała 13 września 2022 r. na głównym rynku GPW. Wcześniej, od 2011 r. była notowana na NewConnect.

Źródło: ISBnews