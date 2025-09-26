Cavatina Holding odnotował 29,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 15,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 96,74 mln zł wobec 44,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży mieszkań sięgnęły 63,41 mln zł wobec braku przychodów rok wcześniej. Przychody z najmu i aranżacji wyniosły odpowiednio: 37,05 mln zł wobec 32,2 mln zł rok wcześniej.

„Obecnie w ofercie sprzedaży znajduje się sześć projektów mieszkaniowych o łącznej powierzchni ponad 90 tys. m2 powierzchni użytkowej, które obejmują blisko 2 tysiące mieszkań, a w przygotowaniu są 2 kolejne projekty o łącznej powierzchni ponad 40 tys. m2. Całkowity portfel mieszkaniowy grupa szacuje obecnie na ok. 130 tys. m2 powierzchni użytkowej (ok. 2,7 tys. mieszkań). W obszarze nieruchomości komercyjnych grupa koncentruje się na aktywnym zarządzaniu posiadanym portfolio składającym się z 14 budynków o łącznej powierzchni blisko 200 tys. GLA, czerpiąc pożytki z najmu powierzchni biurowych. Wszystkie ukończone i skomercjalizowane projekty komercyjne, pod warunkiem uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej, są przeznaczone do sprzedaży” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 37,6 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 38,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Cavatina to polska grupa kapitałowa działająca przede wszystkim na rynku deweloperskim w obszarze zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Wchodząca w skład Grupy spółka giełdowa Cavatina Holding jest jednym z wiodących, polskich deweloperów biurowych i rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Natomiast skupiona wyłącznie na sektorze mieszkaniowym spółka Resi Capital realizuje sprzedaż inwestycji własnych.

Źródło: ISBnews