Cavatina Holding zarekomendowała przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2025 na kapitał zapasowy, podała spółka. Proponowany sposób podziału zysku wynika przede wszystkim z aktualnych potrzeb finansowych grupy kapitałowej spółki, związanych z realizacją prowadzonych projektów inwestycyjnych.

Cavatina to polska grupa kapitałowa działająca przede wszystkim na rynku deweloperskim w obszarze zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Wchodząca w skład Grupy spółka giełdowa Cavatina Holding jest jednym z wiodących, polskich deweloperów biurowych i rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Natomiast skupiona wyłącznie na sektorze mieszkaniowym spółka Resi Capital realizuje sprzedaż inwestycji własnych.

Źródło: ISBnews