Cavatina Holding zdecydowała o ustanowieniu V Prospektowego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego spółka będzie uprawniona do emitowania obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 mln zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w euro, podała spółka.

Cavatina to polska grupa kapitałowa działająca przede wszystkim na rynku deweloperskim w obszarze zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Wchodząca w skład Grupy spółka giełdowa Cavatina Holding jest jednym z wiodących, polskich deweloperów biurowych i rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Natomiast skupiona wyłącznie na sektorze mieszkaniowym spółka Resi Capital realizuje sprzedaż inwestycji własnych.

Źródło: ISBnews