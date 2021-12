Cavatina Holding ustanowiła program emisji obligacji, w ramach którego będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, instrumentów o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł, podała spółka.

Ustanowiony program pozwala na wielokrotne emisje zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości do 200 mln zł. Obligacje będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym w trybie oferty publicznej i nie będą wymagały sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Wyemitowane obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano w komunikacie.

„Mocnym akcentem kończymy 2021 rok w którym zadebiutowaliśmy na GPW w Warszawie. Nowy bezprospektowy program emisji obligacji skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych to kolejny dowód dobrej współpracy z bankami i zaufania rynku, dzięki czemu kontynuujemy intensywny proces pozyskiwania finansowania związany z realizacją naszych celów. Na etapie weryfikacji przez KNF mamy także prospekt, który złożyliśmy w związku z ustanowionym we wrześniu br. poprzednim programem publicznej emisji obligacji również do kwoty 200 mln zł” – powiedział wiceprezes Daniel Draga, cytowany w komunikacie.

Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski będą pełniły funkcje organizatorów i dealerów, a także odpowiednio agenta technicznego oraz agenta kalkulacyjnego, w związku z organizacją i obsługą ustanowionego programu oraz emisją obligacji w ramach programu, podano także.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews