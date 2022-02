Zarząd Cavatina Holding podjął uchwałę o rozpoczęciu emisji do 50 tys. obligacji o łacznej wartości do 50 mln zł, z terminem wykupu wynoszącym 3,5 roku od dnia emisji, podała spółka. Cena emisyjna 1 obligacji jest równa cenie nominalnej i została ustalona na 1 tys. zł.

„W ramach emisji obligacji zamierzamy pozyskać od inwestorów do 50 mln zł, będzie to pierwsza oferta z prospektowego programu o wartości do 200 mln zł. Planowana emisja to kolejny etap procesu dywersyfikacji źródeł finansowania. Pozyskany kapitał pomoże nam w realizacji celu strategicznego, czyli osiągnięciu 1 mln m2 portfela w 2025 r.” – powiedział wiceprezes Cavatina Holding Daniel Draga, cytowany w komunikacie.

Funkcję oferującego będzie pełnić Michael/Ström Dom Maklerski. Zapisy w dniach 14-25 lutego 2022 r. można składać również w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: DM BPS, DM BDM i Noble Securities. Przydział obligacji planowany jest 8 marca 2022 r., a debiut na rynku Catalyst 11 marca 2022 r., podano.

Cavatina Holding w ramach serii P2022A oferuje oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Emisja do 50 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł stanowi pierwszy etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Emisja jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r., wskazano także.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews