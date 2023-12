Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – niezależne komercyjne centrum R&D dostarczające innowacyjne rozwiązania technologiczne świętuje wyjątkowy jubileusz 10-lecia. Przez minioną dekadę firma zrealizowała bądź jest w trakcie realizacji łącznie 22 projektów, których wartość to aż 250 mln zł.

Dziesięć lat istnienia – ponad 10-krotnie zwiększona skala działalności

Zespół CBRTP świętuje sukcesy w kreowaniu unikatowych rozwiązań technologicznych, obejmujących obszary od przetwórstwa tworzyw sztucznych po medycynę. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu działa we wszystkich wiodących branżach, dostarczając innowacyjne rozwiązania „szyte na miarę” współczesnych wyzwań i potrzeb. Spółka nie komercjalizuje gotowych rozwiązań, ale poszukuje i tworzy własne.

W minionych latach firma zrealizowała bądź jest w trakcie realizacji łącznie 22 projektów, rewolucjonizując tym samym funkcjonowanie kluczowych sektorów przemysłu. W ciągu dekady portfolio projektów spółki osiągnęło wartość aż 250 mln zł. Bieżący pipeline projektów, wynoszący 130 mln zł, potwierdza nieustające zaangażowanie firmy w kreowanie przyszłości technologicznej.

Jestem dumny z tego, co przez minione 10 lat udało nam się osiągnąć. Nasza historia to przede wszystkim opowieść o zmieniającej się przyszłości. Jesteśmy odpowiedzią na potrzeby biznesu, dostarczając rozwiązania przemysłowe i technologiczne o najwyższym stopniu innowacyjności. Tworzymy unikatowe rozwiązania, których nie ma na świecie. Nasza misja to nie tylko kreowanie, ale i redefiniowanie przyszłości technologicznej poprzez dostarczanie rozwiązań, które zmieniają reguły funkcjonowania wielu branż i firm. Jestem przekonany, że jeszcze wiele przed nami – mówi Grzegorz Putynkowski – prezes Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Współpraca z nauką i przemysłem

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu kreuje przyszłość technologiczną, współpracując z najważniejszymi ośrodkami naukowymi – AGH, Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Gdańskim. Ta synergia wiedzy i praktyki umożliwia tworzenie rozwiązań, które przekraczają granice innowacji. W świecie, gdzie nauka i innowacja stają się głównym motorem postępu, CBRTP umiejętnie łączy siły z czołowymi ośrodkami naukowymi kierując się przekonaniem, że prawdziwa innowacja rodzi się w zespole, czerpie z wiedzy i doświadczenia.

CBRTP działa i inwestuje w wielu obszarach np. inżynierii materiałowej, elektroniki, mechaniki, medycyny, informatyki czy automatyzacji, co pozwala realizować największe wyzwania technologiczne w branży budowlanej, produkcyjnej, przetwórczej, energetycznej oraz recyklingu. Firma nie ogranicza się jedynie do tworzenia nowych technologii, ale również prowadzi aktywność projektową, budując oraz eksploatując przemysłowe obiekty wytwarzania i magazynowania energii. Dopasowanie do realnych potrzeb sprawia, że Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu jest niekwestionowanym liderem, formującym przyszłość wielu branż przemysłowych.

Nasza siła tkwi we wszechstronności. Pracujemy nad projektami, których wpływ przekracza granice jednej branży. To właśnie nasze podejście sprawia, że jesteśmy pionierami, a proponowane przez nas rozwiązania są doceniane przez liczne podmioty i firmy zarówno krajowe, jak i zagraniczne – dodaje dr Robert Socha – dyrektor R&D z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

CBRTP zarządza także funduszem VC Link, który inwestuje wielobranżowo w spółki na wczesnym etapie ich rozwoju, budując kolejne pokolenie nowatorskich firm zmieniających oblicze przemysłu.

Ambitne plany na przyszłość

Z okazji jubileuszu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu ogłosiło swoje plany na przyszłość. Firma rozpoczęła budowę własnego multifunkcjonalnego obiektu biurowo-produkcyjno-laboratoryjnego w Krakowie, który za trzy lata stanie się miejscem inspiracji i realizacji kolejnych nowoczesnych projektów. Dążąc do wzmacniania swojej pozycji na arenie globalnego biznesu, CBRTP postanowiło zadebiutować na polskiej giełdzie, co jest wyrazem wiary w potencjał rynku oraz solidne podstawy organizacji. Plan został potwierdzony w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 23 listopada br. Spółka ma nadzieję, że już w 2024 r. wprowadzi swoje akcje do obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka