CCC zakończyło negocjacje z akcjonariuszami mniejszościowymi Modivo i zawarło warunkowe umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z nowej emisji akcji CCC, podała spółka. Wycena łącznego pakietu akcji wyniesie ok. 1,41 mld zł.

„17 lutego 2025 r. spółka zakończyła negocjacje z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki Modivo S.A. z siedzibą z Zielonej Górze, tj. A&R Investments Limited z siedzibą w Birkirkara, Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, MKK3 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz Orion 47 Damian Zapłata S.K.A. z siedzibą w Warszawie (łącznie: akcjonariusze mniejszościowi Modivo), w przedmiocie ustalenia warunków sprzedaży pakietów akcji Modivo przez akcjonariuszy mniejszościowych Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N spółki” – czytamy w komunikacie.

Celem transakcji jest pełna konsolidacja struktury własnościowej Modivo, w ocenie spółki – niezbędna dla dalszej kompleksowej integracji operacyjnej Modivo z pozostałymi podmiotami w grupie kapitałowej CCC, wskazano w informacji.

„W tym celu, spółka w dniu 17 lutego 2025 r. zawarła z akcjonariuszami mniejszościowymi Modivo warunkowe umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Modivo, określające warunki sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych na rzecz CCC łącznie 2 290 505 akcji Modivo stanowiących 22,81% kapitału zakładowego Modivo i uprawniających do 2 290 505 głosów na walnym zgromadzeniu Modivo, tj. wszystkich akcji Modivo będących własnością akcjonariuszy mniejszościowych Modivo” – czytamy dalej.

Rozliczenie łącznej ceny w następujący sposób: (i) ok. 1,36 mld zł zostanie zapłacone środkami pieniężnymi, które CCC planuje pozyskać z emisji akcji nowej emisji i; (ii) 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności spółki i sprzedających z warunkowych umów zobowiązujących (i umów rozporządzających zawartych w ich wykonaniu) oraz umów objęcia 2.500.000 warrantów subskrypcyjnych serii D spółki, które CCC planuje wyemitować na rzecz A&R oraz Embud 2, po cenie emisyjnej w wysokości 20 zł za każdy warrant, uprawniających do objęcia, po spełnieniu warunków określonych w uchwale walnego zgromadzenia. Wycena łącznego pakietu akcji wyniesie ok. 1,41 mld zł, podano dalej.

„17 lutego 2025 r. zarząd otrzymał od akcjonariusza spółki, Ultro S.à r.l. deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 mln zł w ramach emisji akcji nowej emisji, tj. na poziomie zapewniającym utrzymanie lub zwiększenie obecnego zaangażowania kapitałowego akcjonariusza w spółkę. Ponadto, Ultro poinformowało spółkę o zawarciu z A&R oraz Embud 2 warunkowej umowy podziału zysków oraz minimalnego zwrotu z inwestycji w Warranty. Na bazie umowy, Ultro zapewni uzyskanie przez te podmioty ustalonej stopy zwrotu, a jednocześnie Ultro ma prawo żądania sprzedaży przez Embud i A&R całości lub części objętych przez nich warrantów” – napisano też w komunikacie.

W osobnym komunikacie CCC poinformowało o zwołaniu na 17 marca nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma zdecydować m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N.

Wcześniej w lutym Grupa CCC poinformowała, że zrezygnowała z planów wprowadzenia Modivo na GPW ze względu na modyfikację modelu biznesowego, „polegającą na ścisłej integracji operacyjnej wszystkich kanałów i unifikacji bazy klienckiej, ukierunkowaną na osiągnięcie efektu synergii i skokową poprawę rentowności”.

Modivo to europejski lider e-commerce sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów, który łączy ofertę eobuwie.pl oraz Modivo. Platformy sprzedażowe spółki dostępne są w kilkunastu krajach europejskich. W największych polskich aglomeracjach spółka prowadzi także sprzedaż stacjonarną.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

Źródło: ISBnews