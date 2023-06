CCC odnotowało 140,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (1 lutego – 30 kwietnia 2023 r.) wobec 208,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 67 mln zł wobec 56,5 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 88,6 mln zł wobec 89,3 mln zł zysku rok wcześniej.

„Strata z działalności operacyjnej w raportowanym okresie wyniosła 67,0 mln zł, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynik był niższy o 10,5 mln zł. Na zmianę wyniku wpłynęły przede wszystkim wyższe koszty operacyjne, które zostały częściowo skompensowane wzrostem przychodów ze sprzedaży (+9,7%). Wyższe przychody i koszty operacyjne wynikają głównie z rozwoju modelu omnichannelowego w Grupie, dalszej ekspansji segmentu HalfPrice, jak i rozszerzenia dostępnego asortymentu wśród segmentów Grupy” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 064,1 mln zł w I kw. wobec 1 882 mln zł rok wcześniej.

„W odniesieniu do porównywanego okresu, zmiana sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniosła 9,1 mln zł (+1,6%). Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano w szyldzie HalfPrice: (+28,0%), natomiast spadek (-2,1%) w sklepach CCC. Wpływ na zmianę przychodów w Segmencie Offline +114,4 mln zł w stosunku do roku poprzedniego miała sprzedaż w sklepach porównywalnych +9,1 mln zł oraz sprzedaż w sklepach pozostałych 105,3 mln zł. Średnia powierzchnia handlowa na koniec okresu (30.04.2023) wynosiła 693,8 tys. m2 (w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 69,6 tys. m2 (HalfPrice +66,3 tys. m2; CCC +3,3 tys. m2)” – czytamy także.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023/2024 wyniosła 3,9 mln zł wobec 20,4 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

Źródło: ISBnews