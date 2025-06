CCC odnotowało 95,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2025 (luty-kwiecień 2025) wobec 59,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 215,5 mln zł wobec 150,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 377 mln zł wobec 300,5 mln zł zysku rok wcześniej.

„Grupa CCC opublikowała raport za I kw. 2025 (luty’25 – kwiecień’25), zgodnie z którym odnotowała wynik EBITDA na poziomie 377 mln zł (+25% r/r) i poprawę rentowności EBITDA o blisko 3 pkt proc. r/r do 16%. Przychody wyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 4% wzrostu r/r, przy wymagającej bazie porównawczej poprzedniego roku. Grupa utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową, notując spadek wskaźnika kosztów do przychodów już siódmy kwartał z rzędu. Wynik operacyjny oraz EBITDA Grupy są nieznacznie lepsze od wstępnych, szacunkowych danych finansowych za I kw. 2025” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 345,7 mln zł wobec 2 261,3 mln zł rok wcześniej.

Szyld CCC wygenerował sprzedaż na poziomie 1 mld zł (wyższą o 9% r/r). Wyższe przychody odnotował również HalfPrice – wyniosły one 443 mln zł, co stanowi wynik o 19% lepszy r/r. Niższa o 6% dynamika przychodów w Grupie Modivo (eobuwie -5%, Modivo -10%) jest zgodna z założeniami i wynika głównie ze strategicznych decyzji związanych z zakończeniem działalności na nierentownych rynkach, wymieniono w materiale.

„Konsekwentnie realizujemy nasze cele strategiczne. Mamy ambitne plany dotyczące rozwoju powierzchni handlowej, w tym roku aż o ponad 300 tys. m2 i sukcesywnie je realizujemy. To istotnie więcej niż pierwotnie zakładaliśmy – musimy wykorzystywać nadarzające się szanse – nasze sklepy są bardzo rentowne, a na dodatek otrzymujemy oferty najmu bardzo dobrych lokali na korzystnych dla Grupy warunkach. Nadal koncentrujemy się na ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale zgodnie z zapowiadanym planem, wykorzystujemy też szanse na rynkach Europy Południowej. Za nami otwarcie sklepu HalfPrice w stolicy Hiszpanii, a na początku maja rozpoczął działalność pierwszy sklep sieci we Włoszech. Debiut w obu tych krajach to dla nas duży sukces, który daje nadzieję na skuteczną, dalszą ekspansję na tych rynkach” – powiedział prezes Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

Grupa CCC w I kwartale odnotowała marżę brutto na poziomie blisko 51% – zbliżoną do zeszłorocznej. W kolejnych kwartałach na poziom marży Grupy pozytywnie wpływać będzie szybko rosnący udział marek licencyjnych w ofercie, podała też spółka.

„Grupa CCC utrzymuje ścisłą dyscyplinę kosztową we wszystkich liniach biznesowych. W omawianym kwartale odnotowała spadek wskaźnika kosztów do przychodów o blisko 2 pkt proc. do niespełna 44%. Był to siódmy kwartał z rzędu poprawy w ujęciu r/r”- czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 14,2 mln zł w I kw. r.obr. wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia i odzieży. Działa na 23 rynkach. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,3 mld zł w roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025).

Źródło: ISBnews