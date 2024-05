CCC odnotowało 304 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. roku obrotowego 2024 (luty-kwiecień 2024) wobec 89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne szacunkowe dane. Skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 288 mln zł wobec 75 mln zł rok wcześniej.

Przychody w I kw. r.obr. wyniosły 2 256 mln zł wobec 2 064 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 152 mln zł w I kw. r.obr. wobec 67 mln zł straty rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w I kw. 51,6% wobec 46,5% rok wcześniej.

„Poprawa marży brutto grupy o 5 pkt proc. za sprawą skokowego umocnienia marży w CCC i HalfPrice (odpowiednio o 8 i 11 pkt proc.). Koszty sprzedaży i administracji niższe o 1% r/r, przy wzroście powierzchni handlowej o 7%. Wysoka dyscyplina kosztowa w każdej linii biznesowej. Wzrost wyniku operacyjnego grupy o 219 mln zł i przeszło trzykrotny wzrost wyniku EBITDA r/r. Poprawa rentowności EBITDA o ponad 9 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

„Solidny pierwszy kwartał to wstęp do dobrych wyników całego roku – liczę, że wyniki kolejnych kwartałów potwierdzą skuteczność wdrażanych działań, umacniając naszą pozycję lidera rynku obuwia. Rosnący udział globalnie rozpoznawalnych marek licencyjnych, lepsze warunki zakupów produktów marek partnerskich, dobry produkt oraz niższa skala rabatowania – to wszystko przełoży się na rekordowy poziom marż w Grupie CCC” – powiedział prezes Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

W I kw. r.fin. przychody w segmencie CCC wzrosły o 12% r/r do 949 mln zł przy wzroście zysku EBITDA do 201 mln zł z 66 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowanego zysku EBITDA – odpowiednio do 201 mln zł z 53 mln zł zysku rok wcześniej.

„Przychody w segmencie CCC wyższe r/r o 12% (LFL +23%), przy kontynuowanej optymalizacji powierzchni handlowej (-4% r/r). Wzrost marży brutto o ponad 8 pkt proc., wynikający głównie z: 1) lepszej oferty produktowej (wysoki udział nowych kolekcji oraz nowe, globalnie rozpoznawalne marki w portfolio produktowym), 2) niższej skali rabatowania, 3) zrenegocjowanych warunków zakupu nowej kolekcji. Koszty sprzedaży i administracji niższe o 8% – siódmy z rzędu kwartał redukcji kosztów w ujęciu r/r za sprawą skutecznej realizacji programu ograniczenia kosztów. Wynik operacyjny wyższy o 159 mln zł i ponad trzykrotny wzrost wyniku EBITDA r/r. Wysoka i powtarzalna marża EBITDA szyldu CCC na poziomie 20% od czterech kwartałów z rzędu” – czytamy w komunikacie.

„Pierwszy kwartał nie był dla nas wyścigiem o przychody, a o rentowność, która jest dla nas priorytetem. Mamy unikalny na skalę światową model biznesowy, łączący full price z off-price oraz sklepy stacjonarne ze sprzedażą online, co pozwala na zamknięty obieg produktów w

Grupie i stałe podążanie za Klientem. Linie biznesowe Grupy CCC nawzajem się uzupełniają i generują liczne synergie. To, w połączeniu z mocną marżą brutto i utrzymywaną dyscypliną kosztową, przynosi oczekiwane efekty w postaci skokowej poprawy rentowności” – dodał Miłek.

W I kw. r.fin. przychody HalfPrice wzrosły o 48% r/r do 371 mln zł przy wzroście zysku EBITDA do 65 mln zł z 8 mln zł rok wcześniej (zaś skorygowanego zysku EBITDA – odpowiednio do 64 mln zł z 7 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wzrost przychodów HalfPrice o 48% wspierany konsekwentną ekspansją sieci sklepów (+28% r/r) oraz kontynuowanym wzrostem sprzedaży w sklepach LFL(+12%). Skokowa poprawa marży brutto HalfPrice o ponad 11 pkt proc., głównie za sprawą dobrej, stale rozwijanej oferty produktowej oraz konserwatywnej polityki cenowej” – napisano w materiale.

W I kw. r.fin. przychody Grupy Modivo spadły o 3% r/r do 919 mln zł przy wzroście zysku EBITDA do 35 mln zł z 13 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowanego zysku EBITDA – odpowiednio do 19 mln zł z 14 mln zł zysku rok wcześniej.

Do spadku przychodów kontrybuowało zarówno Modivo (-9%), jak i eobuwie.pl (-1%), podano w materiale.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

Źródło: ISBnews