Zarząd CCC podtrzymuje plan IPO spółki Modivo (dawniej eobuwie.pl) w 2022 lub 2023 r., poinformował prezes Marcin Czyczerski.

„Podtrzymujemy ramowo rok 2022-2023 i na ten moment w tym zakresie naszych planów nie zmieniamy. Widzimy schłodzenie koniunktury dookoła. My wiemy, jakim aktywem dysponujemy w grupie i jakie potencjały są jeszcze przed nim” – powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes Kryspin Derejczyk przypomniał, że w strategii zapisano długoterminowy cel 8-10% marży EBITDA w Modivo. Z jego słów wynika, że na razie będzie ona niższa w związku z planowanymi inwestycjami.

„Jeśli chodzi o lata 2022-2023, chcemy dodatkowo zainwestować i spodziewamy się, że to przełoży się na nieco niższą rentowność procentową. To dalsze inwestycje w logistykę, w cyfryzację. W wymiarze masy marży EBITDA, będzie na podobnym poziomie, jaki był do tej pory realizowany. Natomiast patrząc na rentowność obecną, 7%, jesteśmy mniej więcej na poziomie tego co możemy obserwować u naszych konkurentów” – powiedział Derejczyk.

Modivo to europejski lider e-commerce sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów, który łączy ofertę eobuwie.pl oraz Modivo. Platformy sprzedażowe spółki dostępne są w kilkunastu krajach europejskich. W największych polskich aglomeracjach spółka prowadzi także sprzedaż stacjonarną.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

Źródło: ISBnews