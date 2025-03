CCC poinformowało o rozpoczęciu przyspieszonego budowania księgi popytu na nie więcej niż 10 mln akcji nowej emisji serii N.

„Oferta nowych akcji będzie zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na jej potrzeby oraz skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie od firmy inwestycyjnej prowadzącej proces budowania księgi popytu do udziału w ofercie i spełniają następujące warunki: (i) są inwestorami kwalifikowanymi […]; lub (ii) liczba inwestorów, do których zaoferowane zostaną akcje nowej emisji, będzie mniejsza niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani […]; lub (iii) obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora” – czytamy w komunikacie.

Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.

„Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji spółka, w porozumieniu z menadżerami, ustali: (i) cenę emisyjną akcji nowej emisji, (ii) łączną liczbę akcji nowej emisji, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez spółkę inwestorom oraz (iii) listę inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji nowej emisji, wskazującą w szczególności liczbę akcji danej serii, która będzie przedmiotem oferty ich objęcia złożonej przez spółkę (lista wstępnej alokacji); spółka przekaże do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, informacje o łącznej liczbie akcji nowej emisji, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez spółkę inwestorom” – czytamy dalej.

CCC przewiduje, że umowy objęcia akcji nowej emisji zostaną zawarte przez inwestorów do 27 marca 2025 r., podano także.

Dziś akcjonariusze CCC zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii O oraz w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Ponadto A&R Investments Limited podało także dziś, że zamierza zainwestować 100 mln zł w CCC w ramach oferty akcji serii N.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

Źródło: ISBnews