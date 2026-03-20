CD Projekt ma cztery nieogłoszone, kapitalizowane projekty, z czego trzy to projekty gamingowe, poinformował joint CEO Michał Nowakowski.



„Mamy większą liczbę projektów, których jeszcze nie ogłosiliśmy, ale które są na bardziej zaawansowanym etapie – a więc te, które zostały kapitalizowane. Na dzień 31 grudnia 2025 r. […] mieliśmy w sumie cztery takie projekty, których jeszcze nie ogłosiliśmy, a które zostały już kapitalizowane, z czego jeden nie dotyczył gier, a trzy były projektami z branży gier” – powiedział Nowakowski podczas widekonferencji.

Jednym z nich powinien być projekt realizowany przez Fools Theory dla CD Projektu. Spółka zamierza ujawnić więcej informacji o tym projekcie w ciągu bieżącego roku, poinformował również joint CEO. Dodał, że spółka jest bardzo zadowolona z dotychczasowych postępów projektu.

Źródło: ISBnews