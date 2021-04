CD Projekt odnotowało 1 154,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 175,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 157,08 mln zł wobec 180,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 138,88 mln zł w 2020 r. wobec 521,27 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowany zysk netto Grupy za 2020 r. wyniósł 1 154 327 tys. zł. i był o 979 012 tys. zł (558,4%) wyższy w stosunku do roku ubiegłego. 1 133 629 tys. zł wypracował segment CD Projekt Red (wzrost o 557,8%) zaś za 20 655 tys. zł odpowiadał segment GOG.com (wzrost o 592,4%)” – czytamy w raporcie.

Według spółki największy udział w przychodach ze sprzedaży (86%) Grupy CD Projekt w minionym roku miały przychody ze sprzedaży produktów o łącznej wartości 1 839 932 tys. zł (wzrost o 504,3% względem ubiegłego roku).

„Za zdecydowaną większość sprzedaży w omawianej kategorii odpowiadał segment CD Projekt Red wypracowując 1 786 145 tys. zł przychodów w ramach:

a) premierowych przychodów licencyjnych z dystrybucji gry ‚Cyberpunk 2077’;

b) przychodów licencyjnych z kontynuowanej, bardzo dobrej sprzedaży gry ‚Wiedźmin 3: Dziki Gon’ wraz z dodatkami ‚Serca z Kamienia’ oraz ‚Krew i Wino’, w tym wersji na platformę Nintendo Switch;

c) przychodów wygenerowanych w ramach projektu ‚GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana’, która została w ciągu 2020 r. udostępniona graczom na urządzeniach z systemem Android (marzec 2020 r.) oraz klientom serwisu Steam (maj 2020 r.), otrzymała nowy mechanizm rozgrywki – tryb Podróży, oraz dwa dodatki kart – ‚Pan Lusterko’ oraz ‚Wiedźmini’;

d) przychodów licencyjnych z dystrybucji na platformach cyfrowych gry ‚Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści’ (wydana w styczniu 2020 roku na konsolach Nintendo Switch);

e) przychodów licencyjnych związanych z grami ‚Wiedźmin 2’ i ‚Wiedźmin’ oraz przychodów licencyjnych z franczyz studia CD Projekt Red” – czytamy w raporcie.

W ramach segmentu GOG.com, wartość przychodów ze sprzedaży produktów obejmowała głównie przypadający na GOGa w ramach rozliczenia konsorcjum udział w przychodach z projektów ‚GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana’ oraz ‚Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści’, podano dalej.

„Ubiegły rok był dla nas niezwykle intensywnym okresem, zakończonym premierą najbardziej złożonego projektu nad jakim przyszło nam pracować w ponad 26-letniej historii CD Projekt. Ogromnym wysiłkiem całego zespołu udało nam się wprowadzić na rynek nową franczyzę. Jednak jeśli chodzi o samą premierę – nie wszystko poszło po naszej myśli. To była dla nas ogromna lekcja, której nigdy nie zapomnimy, ale wierzę, że teraz jest czas, aby patrzeć w przyszłość. Pozostajemy ambitni i dajemy z siebie wszystko, aby dopracować Cyberpunka do takiego stopnia, by gracze mogli czerpać z niego pełną przyjemność niezależnie od platformy, na której grają” – powiedział prezes Adam Kiciński, cytowany w osobnym komunikacie.

Według spółki kolejny udany rok mają za sobą gry z wiedźmińskiego uniwersum, które kontynuowały bardzo dobrą sprzedaż.

„‚Wiedźmin 3’ ma za sobą drugi najlepszy rok pod względem liczby sprzedanych kopii – lepiej sprzedawał się tylko w roku premiery, czyli już niemal 6 lat temu. W 2020 r. łączna liczba sprzedanych kopii Wiedźmina 3 przekroczyła 30 mln, a cała trylogia sprzedała się już w ponad 50 mln egzemplarzy” – powiedział wiceprezes Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

„Wiedźmin” i „Cyberpunk” to dwie marki, w oparciu o które CD Projekt będzie rozwijał swoje projekty w kolejnych latach. Obie franczyzy są filarami rozwoju firmy i stanowią jedną z osi aktualizacji strategii, którą spółka przedstawiła w marcu br., podkreślono.

„Poza kolejnymi aktualizacjami ‚Cyberpunka’ oraz darmowymi DLC, w drugiej połowie roku planujemy wydać zarówno ‚Cyberpunka’, jak i ‚Wiedźmina 3’ w wersji dedykowanej konsolom najnowszej generacji. Ponadto już wkrótce swoją premierę będzie miał ‚The Witcher: Monster Slayer’ – lokalizacyjna gra mobilna wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości. Oczywiście pracujemy też nad kolejnymi projektami na następne lata” – podsumował Piotr Nielubowicz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 132,24 mln zł wobec 172,83 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin”, obecnie trwają prace nad „Cyberpunk 2077”.

