CD Projekt odnotował 469,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 481,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 365,5 mln zł wobec 469,04 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 985,03 mln zł w 2024 r. wobec 1 230,2 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2024 był dla nas czasem intensywnej pracy, ważnych decyzji i godnych uwagi sukcesów, które utwierdziły nas w przekonaniu, że obrana strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Franczyza Cyberpunka ma za sobą znakomity okres. W listopadzie z wielką dumą ogłosiliśmy, że gra bazowa przekroczyła 30 milionów sprzedanych egzemplarzy, a sam dodatek Widmo Wolności sprzedał się w ponad 8 milionach kopii. W ciągu roku Cyberpunk 2077 zdobywał kolejne wyróżnienia, w tym prestiżową nagrodę BAFTA, potwierdzając swoją pozycję jako jednej z najważniejszych gier ostatnich lat” – napisał joint CEO Michał Nowakowski w liście załączonym do raportu.

„W 2024 roku weszliśmy również w nowy etap rozwoju wiedźmińskiego uniwersum. Wiedźmin 4, znany dotąd jako projekt Polaris, wszedł w fazę pełnoskalowej produkcji, a zaprezentowany na grudniowym The Game Awards pierwszy trailer gry spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem graczy i globalnych mediów. Ujawnienie Ciri jako głównej bohaterki wzbudza ogromne zainteresowanie i pokazuje, że świat Wiedźmina wciąż kryje wiele historii do opowiedzenia. Te, które przedstawiliśmy w naszych grach do tej pory wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i pozwalają nam osiągać świetne wyniki finansowe. Pomimo braku premier, nasze przychody w 2024 roku osiągnęły niemal miliard złotych, a wypracowany zysk był trzecim najwyższym w historii Grupy” – podkreślił także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2024 r. wyniósł 470,67 mln zł wobec 474,71 mln zł zysku rok wcześniej.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews