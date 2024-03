CD Projekt odnotował 481,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 346,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 469,04 mln zł wobec 376,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 469,04 mln zł wobec 0 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1230,2 mln zł w 2023 r. wobec 952,58 mln zł rok wcześniej.

„Wydanie dodatku [’Widmo wolności’], a następnie 'Cyberpunk 2077: Ultimate Edition’, wpłynęło pozytywnie na sprzedaż podstawowej wersji gry 'Cyberpunk 2077′. W połączeniu ze sprzedażą gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon’, premiera dodatku pozwoliła osiągnąć drugi najlepszy wynik na poziomie zysku netto w historii Grupy CD Projekt” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Joint CEO Michał Nowakowski zawrócił uwagę, że jednym ze strategicznych celów w ostatnich kwartałach było równoległe rozwijanie dwóch dużych projektów.

„Prowadzenie coraz bardziej zaawansowanych prac nad pierwszą grą z nowej trylogii wiedźmińskiej, przy jednoczesnej finalizacji produkcji i udanej premierze 'Widma Wolności’ udowodniły, że jesteśmy w stanie robić to efektywnie i jakościowo. Kolejnym ważnym elementem organizacji CD Projekt RED pod kątem budowania skali i tworzenia wielu projektów jednocześnie było zbudowanie fundamentów pod nowe studio w Bostonie, które rozpoczęło już prace nad kolejną grą w świecie 'Cyberpunka’. Kontynuujemy również prace nad pozostałymi zapowiedzianymi produkcjami: 'Syriuszem’, 'The Witcher Remake’, a także nowym IP o krypto-nimie 'Hadar’ – w zupełnie nowym, stworzonym przez nas uniwersum” – napisał Nowakowski w liście dołączonym do raportu.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews