CD Projekt odnotował 68,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 32,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 85,32 mln zł wobec 43,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 216,15 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 197,63 mln zł rok wcześniej.

„Łączna wartość przychodów ze sprzedaży grupy w pierwszym kwartale 2022 r. była nieznacznie wyższa w stosunku do rekordowego pierwszego kwartału roku ubiegłego przy jednoczesnej zmianie struktury osiągniętych przychodów, tj. wzrostowi udziału przychodów ze sprzedaży produktów własnych (co do zasady cechujących się wyższą rentownością w porównaniu do rentowności przychodów związanych ze sprzedażą towarów od zewnętrznych dostawców)” – czytamy w raporcie.

Największy udział w przychodach grupy kapitałowej CD Projekt w omawianym okresie miały przychody ze sprzedaży produktów, przede wszystkim z tytułu:

a) tantiem wynikających ze sprzedaży gry „Cyberpunk 2077”, której odsłona na konsole nowej generacji Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 ukazała się w lutym 2022 r.;

b) tantiem wynikających z kontynuowanej sprzedaży gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” wraz z dodatkami „Serca z Kamienia” oraz „Krew i Wino”;

c) przychodów wygenerowanych w ramach projektu „Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana”;

d) przychodów licencyjnych związanych z grami „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów”, „Wiedźmin”, „Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści” oraz przychodów licencyjnych z franczyz studia CD Projekt RED, wymieniono w materiale.

„Za największą część przychodów I kwartału odpowiada 'Cyberpunk 2077′, który dzięki premierze edycji na najnowszą generację konsol ma za sobą dobry kwartał sprzedaży. Jednocześnie nasze saldo gotówki, lokat i obligacji wzrosło w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. o ponad 107 mln zł” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 69,52 mln zł wobec 34,93 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews