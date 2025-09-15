CD Projekt w ramach skupu akcji nabył łącznie 87 914 akcji własnych, co stanowi liczbę odpowiadającą 100% uprawnień przyznanych uczestnikom w ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego A na lata 2023-2027, po średniej cenie ważonej 254,84 zł za akcję, podała spółka.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews