CD Projekt spodziewa się wzrostu wydatków inwestycyjnych na rozwój gier w tym roku, w porównaniu do ponad 0,5 mld zł zainwestowanych w ub.r., poinformował CFO Piotr Nielubowicz.

„Nie podajemy prognoz dotyczących przyszłych kosztów. Jednak biorąc pod uwagę przyspieszenie realizacji projektów i nowe zatrudnienia, można naturalnie oczekiwać, że w tym roku wydatki wzrosną w porównaniu z rokiem 2025” – powiedział Nielubowicz podczas wideokonferencji.

CD Projekt podał, że w 2025 r. zainwestował ponad 513 mln zł w rozwój nowych gier i produktów towarzyszących.

„Naturalną zasadą rozwoju jest to, że im bliżej premiery i im bardziej zaawansowane są projekty, tym zazwyczaj większy staje się zespół. Obecnie realizujemy wiele projektów – niektóre są na wczesnym etapie, inne bardziej zaawansowane – ale ogólnie rzecz biorąc, inwestycje w naturalny sposób wzrosną” – dodał CFO.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria „Wiedźmin” oraz „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews