CD Projekt zwiększył zatrudnienie do 933 deweloperów na koniec lutego br. i planuje dalszy wzrost zespołów deweloperskich, poinformował joint CEO Michał Nowakowski.

„Na koniec lutego 2026 roku zatrudnialiśmy ponad 900 deweloperów, co oznacza, że w ciągu ostatniego roku do naszych zespołów dołączyła imponująca liczba ponad 220 programistów” – powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.



W porównaniu z październikiem ub.r. większość nowych pracowników dołączyła do zespołu pracującego nad grą „Wiedźmin 4”, gdzie pomagają oni poprawiać jakość i skalować rozwiązania zaprezentowane w demo technicznym Unreal Fest w całej grze, dodał.

„Uzyskawszy lepszy wgląd w zakres gry, wzmacniamy nasze wewnętrzne zespoły, jednocześnie realizując zarówno 'Wiedźmina 4′, jak i nasze przyszłe tytuły. Oczywiście te liczby odzwierciedlają jedynie projekty, które rozwijamy wewnętrznie. […] W bieżącym roku planujemy nadal wzmacniać nasze zespoły deweloperskie, pracując nad kluczowymi projektami i chcemy nieustannie przyciągać najlepsze talenty w branży, oferując im przestrzeń do bezpiecznego i inspirującego rozwoju” – podkreślił joint CEO CD Projektu.

Jak podano w prezentacji inwestorskiej, na koniec lutego 499 deweloperów zajmowało się produkcją „Wiedźmina 4”, 149 było w projekcie preprodukcji „Cyberpunk 2”, 71 pracowało nad „Sirius”, „Hadar” angażował 26 twórców, 169 obejmował obszar „shared services” i 19 obszar „pozostałe”.

