CDRL odnotowało 5,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z wyniku 2024 roku jednorazowego wpływu odszkodowania w wysokości 18 mln zł, zysk netto wzrósł rok do roku o 12 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 6,16 mln zł wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA wzrosła r/r z niespełna 11 mln zł do blisko 17 mln zł, a marża na tym poziomie – z 4,4% do 6,3%, podano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 270,28 mln zł w 2025 r. wobec 273,35 mln zł rok wcześniej.

„Ubiegły rok był dla Grupy CDRL okresem stabilizacji oraz systematycznego wzmacniania pozycji rynkowej. Konsekwentna realizacja działań operacyjnych i strategicznych pozwoliła, po latach turbulencji makroekonomicznych wywołanych m.in. pandemią COVID-19, wojną w Ukrainie oraz utratą rynków wschodnich, wrócić na ścieżkę wzrostu. Pomimo utrzymującego się nie w pełni przewidywalnego otoczenia gospodarczego, wdrażana polityka optymalizacyjna oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej przełożyły się na poprawę efektywności operacyjnej, tworząc solidne fundamenty dla dalszego rozwoju. Chcemy kontynuować dalszą odbudowę pozycji rynkowej Grupy w segmencie odzieży i akcesoriów dziecięcych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym strategicznym celem pozostaje stabilny, zyskowny wzrost oraz dalsze umacnianie pozycji rynkowej” – powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

„W kolejnych latach planujemy optymalizację działalności sieci sklepów w kraju i za granicą, rozwój nowych lokalizacji oraz wzmacnianie sprzedaży w istniejących punktach. Jednocześnie intensyfikujemy rozwój kanałów e-commerce, koncentrując się na pozyskiwaniu nowych klientów oraz budowaniu trwałych relacji z klientami lojalnymi. W dalszej ekspansji ważne będzie także systematyczne rozszerzanie oferty produktowej, odpowiadającej na zmieniające się potrzeby rynku” – dodał.

W ub.r. sklep internetowy coccodrillo.eu przeszedł szereg zmian, ułatwiających zakupy, poprawę doświadczeń użytkownika oraz zwiększających atrakcyjność prezentacji asortymentu. Wdrożono m.in. aplikację mobilną dostępną w sklepach Apple Store oraz Google Play, a także rozwiązania oparte na technologii PWA, w tym platformę Checkout Agent. Postawiono też na rozwój zagranicznych wersji sklepu coccodrillo.eu, chociażby rozszerzając dostępność metod dostawy na rynkach czeskim, słowackim i niemieckim. W 2025 roku spółka zdecydowała się także na unowocześnienie sklepu multibrandowego mokida.com, wdrażając m.in. nowe metody płatności, w tym InPost Pay oraz Autopay, podano także.

Ważnym kierunkiem rozwoju jest obecność na zewnętrznych platformach marketplace, gdzie Grupa dostrzega duże możliwości rozwoju. W ubiegłym roku rozpoczęła też sprzedaż na kolejnych platformach, w tym Decathlon w Polsce, Niemczech, Belgii oraz Holandii, zaznaczono.

Spółka podkreśliła też, że równie istotnym elementem biznesu pozostaje sprzedaż stacjonarna, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W 2025 roku kontynuowano działania optymalizacyjne w zakresie sieci sprzedaży, otwierając 4 nowe sklepy własne, 22 sklepy agencyjne oraz 5 sklepów sezonowych. Na koniec ubiegłego roku Grupa posiadała w sumie 361 salonów (370 rok wcześniej). W Polsce było 240 placówek, a za granicą 121.

W 2025 roku Grupa wprowadziła do swojej oferty nowy asortyment dedykowany dzieciom. Linia MOKIDA toys stanowi odpowiedź na potrzeby rodziców poszukujących praktycznych i edukacyjnych zabawek wspierających rozwój najmłodszych. W kolejnych latach planowane jest stopniowe poszerzanie portfolio o nowe kategorie produktowe, dostosowane do potrzeb dzieci na różnych etapach ich rozwoju, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 7,26 mln zł wobec 13,49 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel.

Źródło: ISBnews