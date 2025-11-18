ING Bank Śląski chce utrzymywać wskaźnik ROE powyżej średniej rynkowej, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk. Z jej słów wynika też, że wskaźnik dywidendy musi być adekwatny do założenia wzrostu w zgodzie ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi.

„Zacznę od zwrotu na kapitale. Planujemy, aby ten wskaźnik kształtował się na poziomie około 19%. Naszym celem strategicznym nie jest poprawa tego wskaźnika, bo już do tej pory przez wszystkie ostatnie lata udowodniliśmy, że ten wskaźnik jest powyżej średniej rynkowej – zarówno dzięki bardzo dużej zyskowności, ale również efektywności w zakresie zarządzania naszym kapitałem. Chcemy, aby tak dalej było; nie chcemy mieć wzrostu, chcemy mieć ciągle wskaźnik zwrotu na kapitale powyżej średniej rynkowej” – powiedziała Graczyk podczas prezentacji stretegii.

„Jeżeli chodzi o wskaźnik kosztów do dochodów, to tutaj może to nie jest najniższy wskaźnik na rynku, ale nie jest to nasz cel strategiczny. My chcemy, aby ten poziom był adekwatny do jakości, do tego, w jaki sposób prowadzimy nasze inwestycje i chcemy osiągać przewagę technologiczną prowadząc naszą działalność w Polsce. Za to co nas wyróżnia, to jest niższy – aniżeli w sektorze – średni długoterminowy wskaźnik kosztów ryzyka. […] Odnosimy się do kosztu z ostatnich 10 lat, który wynosi 60 punktów bazowych i jest takim długoterminowym trendem, wokół którego nasze koszty ryzyka wynoszą w naszej strukturze bilansu” – kontynuowała wiceprezes.

Przypomniała, że przy okazji przyjęcia nowej strategii bank zaktualizował politykę dywidendową.

„Celem polityki dywidendowej jest zdolność do wypłaty dywidendy na poziomie do 75%. Naszym celem jest to, abyśmy mieli wystarczająco dużo kapitału na wzrost w zgodzie ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi, i zawsze wzrost stawiamy ponad wskaźnik dywidendy, i tak chcemy, aby dalej było. Natomiast chcemy, aby ten poziom był adekwatny do naszej zdolności kapitałowej osiąganej w długim terminie” – podkreśliła Graczyk.

ING Bank Śląski przyjął dziś nową strategię zatytułowaną „ING. W rytmie życia”. Wyznacza ona następujące długoterminowe ambicje finansowe:

– Wskaźnik ROE, po korekcie o MCFH, ok. 19% – kapitały własne z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne.

– Wskaźnik C/I na poziomie ok. 37% – bez uwzględnienia podatku bankowego.

– Dywidenda do 75% zysku netto – z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania, przy uwzględnieniu wymogów regulacyjnych i planów rozwojowych grupy kapitałowej banku.

Jednocześnie bank zwraca uwagę, że w ostatniej dekadzie utrzymywał średni koszt ryzyka na poziomie poniżej 0,6%, co odpowiada wartości uznawanej za ustabilizowany koszt ryzyka (seasoned cost of risk).

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 260,36 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews