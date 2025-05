Celem Dino Polska jest poprawa marży brutto, by wspierała poprawę marży EBITDA, poinformował dyrektor finansowy Michał Krauze. Wskazał, że polski konsument nadal jest ostrożny i robi przemyślane zakupy – tak jak miało to miejsce pod koniec ub.r.

„Święta mają jakiś wpływ na marże, ale jest to raczej niewielki wpływ w ujęciu całego kwartału. Jeśli chodzi o tempo [rozwoju marży brutto], to tutaj nie chciałbym komentować tempa wzrostu na kolejne kwartały. Naszym celem jest poprawa marży tak, aby ona wspierała poprawę marży EBITDA” – powiedział Krauze podczas telekonferencji z analitykami.

Wskazał, że poprawa marży jest sprzężona z warunkami zakupowymi Dino Polska i to daje szansę na powrót do marż sprzed kilku lat.

„Jeśli chodzi o kwestie związane z cenami – to tutaj nasza polityka jest niezmienna. Benchmarkujemy się do sieci dyskontowych, a poprawę marży robimy na poprawie warunków zakupowych. Tak jak wspominałem w poprzednich kwartałach, mamy do czynienia ze stabilną sytuacją, jeśli chodzi o łańcuch dostaw; co wspomaga tak naprawdę poprawę marż i powrót do marż sprzed kilku lat” – podkreślił Krauze.

„I zależy nam na tym, żeby no marża brutto była czynnikiem wspierającym powrót do poprawy marży EBITDA” – dodał dyrektor finansowy.

Wskazał, że polski konsument nadal jest ostrożny i robi przemyślane zakupy.

„Jeśli chodzi o konsumenta – to porównalibyśmy go do końcówki ubiegłego roku: czyli nadal jest ostrożny i nadal robi przemyślane zakupy. A naszym zadaniem jest, żeby te zakupy robił u nas” – powiedział Krauze.

Zapytany o perspektywy rozwoju sprzedaży online powiedział: „Cały czas obserwujemy ten rodzaj handlu”.

„W ubiegłym roku nabyliśmy Zebrę, to jest drogeria internetowa. Przyglądamy się temu. Testujemy też wewnątrz organizacji w niewielkim stopniu sprzedaż kwiatów, więc cały czas obserwujemy ten rodzaj handlu” – dodał Krauze.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w perspektywicznym i rosnącym segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews