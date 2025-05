Celon Pharma odnotował 25,09 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2025 r. wobec 15,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 18,77 mln zł wobec 17,88 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 5,5 mln zł wobec 5,15 mln zł straty rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2025 roku EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 16,7 mln zł i wzrosła istotnie względem analogicznego okresu roku ubiegłego (9,8 mln zł w 3M24). Wzrost ten jest przede wszystkim efektem dynamicznego wzrostu przychodów, które zwiększyły się o 35% r/r, przewyższając tempo wzrostu kosztów operacyjnych, które wzrosły o 17% r/r. Największy wzrost w strukturze kosztów rodzajowych odnotowano w pozycji zużycia materiałów i energii (+49% r/r), co związane jest głównie z wprowadzeniem do sprzedaży nowego produktu – Zarixa. Pomimo wzrostu kosztów, seg-ment utrzymał wysoką rentowność EBITDA, która w 3M25 wyniosła 34%” -czytamy w raporcie.

Segment innowacyjny zanotował ujemny wynik EBITDA w wysokości -22,2 mln zł w I kw. br. wobec -15 mln zł rok wcześniej. Wzrost strat wynika głównie z intensyfikacji działań badawczo-rozwojowych w zakresie projektów klinicznych oraz kontynuacji inwestycji w nowe cząsteczki i rozwój zaplecza technologicznego.

„W efekcie łączny wynik EBITDA spółki za 3M25 wyniósł -5,5 mln zł, wobec -5,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rezultat ten odzwierciedla dalszy wzrost rentowności operacyjnej w segmencie leków generycznych, który częściowo kompensuje rosnące nakłady w segmencie innowacyjnym, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju spółki” – czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,33 mln zł wobec 40,33 mln zł rok wcześniej, w tym z segmentu leków generycznych: 48,98 mln zł wobec 36,32 mln zł rok wcześniej, zaś z segmentu innowacyjnego: 0,36 mln zł wobec 4,02 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2025 roku przychody Spółki wyniosły 49,3 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (40,3 mln zł w 3M24). Głównym źródłem przychodów pozostaje segment leków generycznych, w którym sprzedaż krajowa osiągnęła poziom 35,5 mln zł, rosnąc o 25% r/r” – wskazano w raporcie.

Wzrost wartości sprzedaży odnotowały wszystkie główne produkty z portfolio, przy czym największy wkład miał nowy lek Zarixa, wprowadzony do obrotu w drugim kwartale 2024 roku – jego sprzedaż w I kw. br. wyniosła 5,7 mln zł. Produkt ten szybko zdobywa udział rynkowy i stanowi istotny element wzrostu w segmencie generycznym, podkreślono.

„Sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 13,8 mln zł, co oznacza wzrost o 73% w porównaniu do 3M24 (8 mln zł). Wzrost ten jest przede wszystkim rezultatem realizacji zamówień przesuniętych z końca 2024 roku, co wynika z cyklicznych harmonogramów po stronie partnerów zagranicznych. Jednocześnie obserwujemy odbudowę stabilności i przewidywalności wolumenów w portfelu eksportowym, co stanowi pozytywny sygnał dla dalszej dynamiki sprzedaży międzynarodowej w kolejnych kwartałach” – napisano dalej.

W segmencie innowacyjnym spółka odnotowała spadek przychodów z tytułu dotacji – z 4 mln zł w I kw. 2024 r. do 15 tys. zł w I kw. 2025 r.

„Spadek ten ma charakter przejściowy i wynika z opóźnień w refundacji środków, spowodowanych przedłużającymi się terminami weryfikacji i akceptacji wniosków o płatność przez instytucje finansujące. Główna przyczyna tej sytuacji związana jest z wydłużonym procesem zamykania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020” – wyjaśniono.

Spółka podkreśla, że kontynuuje działania w zakresie aktywnego pozyskiwania finansowania zewnętrznego zarówno dla projektów in-nowacyjnych, jak i wybranych przedsięwzięć w segmencie leków generycznych. W celu zapewnienia ciągłości realizacji projektów o wysokim potencjale rozwojowym, których kwalifikowalność formalna zakończyła się z dniem 31 grudnia 2023 r., Spółka skorzystała z dostępnych mechanizmów fazowania (wydłużenia finansowania) w ramach uruchomionych konkursów.

„W najbliższym czasie spółka planuje aktywny udział w nowych programach grantowych, w szczególności organizowanych przez Agencję Badań Medycznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pozyskanie środków z tych źródeł stanowi istotny element strategii finansowania działalności B+R oraz ograniczania ryzyka płynnościowego w segmencie innowacyjnym” czytamy w raporcie.

„Na dzień 31 marca 2025 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi oraz pozostałymi aktywami finansowymi w łącznej wysokości 52,5 mln zł, wobec 75,1 mln zł na koniec 2024 r. Obniżenie poziomu gotówki w I kwartale wynika z intensyfikacji nakładów w projektach badawczo-rozwojowych, zgodnie z harmonogramem realizacji” – podsumowano.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

