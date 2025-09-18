Celon Pharma odnotował 32,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 8,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 16,67 mln zł wobec 6,82 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,6 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 65,61 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż krajowa w segmencie leków generycznych osiągnęła 75,4 mln zł, co oznacza wzrost o 9% r/r. Wzrost odnotowano w przypadku wszystkich produktów z portfela, przy czym kluczowy wkład miał nowy lek Zarixa, wprowadzony do obrotu w II kwartale 2024 roku, którego sprzedaż zwiększyła wartość przychodów segmentu o 4,3 mln zł. Sprzedaż eksportowa wzrosła z 20,8 mln zł w I poł. 24 do 25,1 mln zł w I poł. 25, co oznacza ponad 20% dynamikę r/r i potwierdza wzmacniającą się pozycję spółki na rynkach zagranicznych. Jednocześnie istotny spadek przychodów odnotowano w segmencie innowacyjnym, w obszarze otrzymywanych dotacji. Przychody z tego tytułu zmniejszyły się z 16,1 mln zł w I poł. 24 do 4,8 mln zł w I poł. 25. Główną przyczyną były opóźnienia w refundacji środków pieniężnych, wynikające z przedłużonych terminów akceptacji wniosków o płatność przez instytucję dofinansowującą” – czytamy w raporcie.

W I poł. 2025 r. spółka miała 58,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 23,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 105,94 mln zł w porównaniu ze 105,95 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 10,97 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2025 roku segment leków generycznych osiągnął EBITDA w wysokości 32,8 mln zł, wobec 27,4 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku. Poprawa o 5,4 mln zł wynika przede wszystkim z wyższej dynamiki sprzedaży (+11,8% r/r) względem kosztów operacyjnych (+3,4% r/r). Kluczowym czynnikiem wzrostu był udany debiut nowego produktu – Zarixa, a także rosnąca sprzedaż eksportowa (+20,6% r/r). Rentowność EBITDA segmentu zwiększyła się do 32,6% wobec 30,4% w I poł. 24, co potwierdza utrzymującą się wysoką efektywność operacyjną i właściwą strukturę kosztową. Segment innowacyjny odnotował w tym samym okresie ujemny wynik EBITDA na poziomie -43,8 mln zł wobec -26,9 mln zł w I poł. 24. Zwiększenie straty w ujęciu rok do roku wynika przede wszystkim ze spadku wartości rozpoznanych przychodów z tytułu dotacji – o 11,3 mln zł – przy utrzymującym się wysokim poziomie nakładów na projekty badawczo-rozwojowe” – czytamy dalej.

Grupa wykazała ujemną EBITDA w wysokości -11 mln zł wobec +0,5 mln zł w pierwszym półroczu 2024 roku. Wynik ten odzwierciedla z jednej strony rosnącą, stabilną rentowność w segmencie generycznym, z drugiej – konsekwencje strategicznie zaplanowanych inwestycji w rozwój portfela innowacyjnego, które w krótkim okresie obciążają rentowność całej Grupy, ale w dłuższej perspektywie mają na celu zbudowanie przewag konkurencyjnych, wyjaśniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2025 r. wyniosła 57,86 mln zł wobec 23,7 mln zł straty rok wcześniej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews