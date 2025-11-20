Celon Pharma odnotowała 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 57,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 8,06 mln zł wobec 56,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,06 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 120,01 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 54,47 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 33,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 179,99 mln zł w porównaniu z 225,95 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 8,15 mln zł wobec 70,28 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W okresie dziewięciu miesięcy 2025 roku skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Celon Pharma S.A. wyniosły 180 mln zł i zostały w całości wygenerowane przez jednostkę dominującą – Celon Pharma S.A. Spółka zależna objęta konsolidacją – Celon Pharma Slovakia s.r.o – nie uzyskiwała przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie, pozostając w fazie organizacyjnej i inwestycyjnej. Sprzedaż w segmencie leków generycznych osiągnęła poziom 151,4 mln zł, co oznacza wzrost o 8,8% r/r. Wzrost ten dotyczył większości kluczowych produktów z portfela. Czynnikiem wspierającym dynamikę sprzedaży były zarówno zwiększone wolumeny dostaw do hurtowni, jak i stabilne ceny sprzedaży netto mimo rosnącej presji kosztowej w łańcuchu dostaw. Przychody z eksportu (z wyłączeniem jednorazowej transakcji z 2024 r. dotyczącej rozpoznania przychodu w wysokości 67,1 mln zł z tytułu przeniesienia praw do projektu Falkieri w zamian za udziały w spółce Novohale LLC) spadły z 37 mln do 35,2 mln. Spowodowane jest to przesunięciami zamówień od partnerów na kolejne okresy” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka podała, że istotny wzrost odnotowano w segmencie innowacyjnym, głównie w obszarze rozpoznawania przychodów z tytułu dotacji badawczo-rozwojowych. Przychody z tego tytułu wzrosły z 16,4 mln zł w I-III kw. 2024 r. do 24,2 mln zł w I-III kw. 2025 r., co odzwierciedla zarówno postęp prac w kluczowych projektach klinicznych, jak i odblokowanie wcześniejszych opóźnień w refundacji środków przez instytucje finansujące.

„W okresie dziewięciu miesięcy 2025 roku EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 53,4 mln zł, wobec 50,7 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku, co oznacza wzrost o 5,4% r/r. Poprawa wyniku była efektem wyższej dynamiki sprzedaży (+8,8% r/r) w stosunku do wzrostu kosztów operacyjnych (+3,1% r/r). Rentowność EBITDA segmentu generycznego ukształtowała się na poziomie 35% wobec 35,7% w 9M24, co potwierdza utrzymującą się wysoką efektywność operacyjną oraz stabilną strukturę kosztową pomimo presji inflacyjnej w otoczeniu rynkowym” – czytamy dalej w materiale.

„Segment innowacyjny odnotował w tym samym okresie ujemny wynik EBITDA na poziomie -45,3 mln zł, wobec -47,6 mln zł w 9M24 (z wyłączeniem jednorazowej transakcji z 2024 r. dotyczącej rozpoznania przychodu w wysokości 67,1 mln zł z tytułu przeniesienia praw do projektu Falkieri w zamian za udziały w spółce Novohale LLC). Zmniejszenie straty rok do roku wynika głównie ze wzrostu przychodów z tytułu dotacji o 7,8 mln zł, przy utrzymującym się wysokim poziomie nakładów na prace badawczo-rozwojowe, związanych z realizacją projektów” – podano.

Na 30 września 2025 r. pozycja gotówkowa spółki (obejmująca środki pieniężne, ich ekwiwalenty oraz pozostałe aktywa finansowe) wynosiła 21,4 mln zł wobec 75,1 mln zł na 31 grudnia 2024 r. Grupa posiadała łącznie środki pieniężne, ich ekwiwalenty oraz pozostałe aktywa finansowe na poziomie 21 mln zł wobec 75,1 mln zł. Spadek w stosunku do 31 grudnia 2024 r. jest zgodny z harmonogramem nakładów inwestycyjnych oraz intensywnością prac badawczo-rozwojowych, przy utrzymaniu bezpiecznej pozycji płynnościowej, wskazano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 53,97 mln zł wobec 33,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

Źródło: ISBnews