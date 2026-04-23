Celon Pharma odnotowała 79,36 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2025 r. wobec 34,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 24,87 mln zł wobec 36,81 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 21,42 mln zł wobec 15,05 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,34 mln zł w 2025 r. wobec 207,19 mln zł rok wcześniej.

„Analizowany okres charakteryzował się dynamicznym wzrostem przychodów oraz poprawą wyniku operacyjnego i EBITDA, głównie dzięki wysokiej rentowności segmentu leków generycznych. Jednocześnie istotne nakłady ponoszone w segmencie innowacyjnym miały negatywny wpływ na wynik brutto i netto spółki” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody Grupy Celon Pharma zostały w całości wygenerowane przez jednostkę dominującą – Celon Pharma. Spółka zależna objęta konsolidacją – Celon Pharma Slovakia – nie uzyskiwała przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie, pozostając w fazie inwestycyjnej, zaznaczono.

„Rok 2025 był dla Grupy Celon Pharma okresem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju opartej na intensywnych pracach badawczo-rozwojowych oraz dalszym wzmacnianiu jej pozycji na rynku farmaceutycznym. W minionym roku koncentrowaliśmy się, zarówno na podniesieniu wartości naszego biznesu generycznego, poprzez rozbudowę portfolio w obszarze kardiologiczno-metabolicznym, ale i kontynuacji prac w obszarze badawczo-naukowym. Segment leków generycznych pozostaje ważnym filarem naszej działalności, zapewniając stabilną bazę przychodową wspierającą finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Dzięki temu Grupa Celon Pharma może konsekwentnie realizować model biznesowy łączący działalność komercyjną z rozwojem innowacyjnych terapii o globalnym potencjale” – napisał prezes Maciej Wieczorek w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„W perspektywie kolejnych lat naszym priorytetem pozostaje dalszy rozwój projektów klinicznych oraz wzmacnianie wartości portfela innowacyjnych cząsteczek. Szczególnie istotnym kierunkiem rozwoju są projekty w obszarze chorób metabolicznych, w tym związane z mechanizmem działania agonistów receptora GLP-1, który w ostatnich latach zyskuje rosnące znaczenie w terapii otyłości i cukrzycy. W tym kontekście rozwijamy również aktywność operacyjną w regionie Europy Środkowej, w tym na rynku słowackim, gdzie prowadzone są działania związane z rozwojem oraz potencjalną komercjalizacją produktów w tym segmencie terapeutycznym” – dodał.

Zaznaczył, że spółka równocześnie będzie kontynuować działania zmierzające do rozwoju współpracy międzynarodowej oraz poszukiwania partnerstw strategicznych dla wybranych projektów badawczo-rozwojowych.

„Naszym celem pozostaje dalsze zwiększanie skali działalności spółki oraz budowanie długoterminowej wartości poprzez rozwój innowacyjnych terapii o globalnym potencjale rynkowym” – wskazał.

Przychody segmentu leków generycznych wyniosły 206,25 mln zł, wobec 178,82 mln zł w okresie porównawczym, co oznacza wzrost o 15,3% r/r. Segment ten pozostaje dominującym obszarem działalności spółki, generując 84,4% łącznych przychodów w 2025 roku (wobec 86,3% w okresie porównawczym). Wzrost wartości sprzedaży w tym segmencie odnotowały wszystkie produkty, a największy zanotowała Zarixa, podano dalej w raporcie.

Sprzedaż eksportowa w 2025 roku wyniosła ponad 44 mln zł w porównaniu do 41,6 mln zł w 2024 roku. Jest to spowodowane czasowymi przesunięciami w składaniu i realizacji zamówień dla partnerów zagranicznych. W przypadku klientów eksportowych spółka zanotowała dużą dynamikę zmian w zakresie odbioru zamówień między kwartałami.

Przychody segmentu innowacyjnego wzrosły w 2025 roku do 38,09 mln zł z 28,37 mln zł w roku 2024, co oznacza wzrost o 34,3% r/r. Udział tego segmentu w strukturze przychodów zwiększył się z 13,7% do 15,6%, co wskazuje na rosnące znaczenie działalności innowacyjnej w strukturze biznesowej spółki, podkreślono.

W segmencie innowacyjnym spółka w ujęciu rocznym odnotowała wzrost przychodów w zakresie otrzymanych dotacji, z 28,3 mln zł w 2024 do 38,3 mln zł w 2025 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2025 r. wyniosła 78,43 mln zł wobec 34,45 mln zł straty rok wcześniej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

