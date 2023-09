Celon Pharma odnotowała 9,14 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 8,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 11,42 mln zł wobec 8,38 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,1 mln zł wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,95 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 52,83 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 6,34 mln zł jednostkowej straty netto wobec 15,62 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 112,84 mln zł w porównaniu z 94,76 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 16,28 mln zł wobec 3,69 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W 6M23 przychody spółki wyniosły 112,8 mln zł w porównaniu do 94,8 mln zł w 6M22. Sprzedaż krajowa w segmencie leków generycznych ukształtowała się w 6M23 na poziomie 53,3 mln zł, co oznacza wzrost o 4,3% w porównaniu do 6M22. Z kolei sprzedaż eksportowa wzrosła z 26,7 mln zł w 6M22 do 29,2 mln zł w 6M23. Mocny wzrost przychodów wystąpił w segmencie innowacyjnym w zakresie otrzymanych dotacji. Przychody z dotacji wzrosły z 15,6 mln zł w 6M22 do 30,3 mln zł w 6M23. Jest to powiązane z refundacją środków pieniężnych wynikającą z wcześniejszych opóźnień w akceptacji wniosków o płatność przez instytucję dofinansowującą” – czytamy w komunikacie.

„EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 31,4 mln zł w 6M23 oraz 36,1 mln zł w 6M22; podczas gdy segment innowacyjny odnotował w 6M23 ujemny wynik EBITDA w wysokości -15,1 mln zł w porównaniu do -32,4 mln zł w 6M22. Spadek EBITDA segmentu leków generycznych wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów zużycia materiałów i energii +13,9% vs 6M22 oraz wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych +10,3% vs 6M22. Pomimo znacznego wzrostu kosztów operacyjnych, rentowność EBITDA segmentu pozostaje na wysokim poziomie, tj. ok. 38%. Zmniejszenie straty na poziomie EBITDA w segmencie innowacyjnym jest powiązane przede wszystkim ze wzrostem rozpoznania przychodów po stronie dotacji. W porównaniu do 6M22, w okresie 6M23 Spółka złożyła ilościowo o podobną ilość wniosków o płatność. Spółka w kolejnych kwartałach spodziewa się poziomu przychodów z dotacji na poziomie zbliżonym do budżetu w kwocie około 25 mln zł. EBITDA Spółki wyniosła 16,3 mln zł za 6M23 w porównaniu do 3,7 mln zł za 6M22. Spółka nadal jest pod wysoką presją kosztową związana z inflacją. Najsilniej odczuwalny jest wzrost kosztów świadczeń pracowniczych, który rośnie o 9,5% vs 6M22, co wynika zarówno ze wzrostu stawek, jak i średniego zatrudnienia w okresie” – czytamy dalej.

Spółka podała też, że jej sytuacja finansowa jest stabilna. Pozycja gotówkowa jest dodatnia i wynosi 111,9 mln zł (suma pozycji: pozostałe aktywa finansowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty) na 30 czerwca 2023 roku w porównaniu do 164,6 mln zł na 31 grudnia 2022 roku. Spadek pozycji gotówkowej netto wynika również z wydatków inwestycyjnych w kwocie 20,2 mln zł oraz spłaty zobowiązań i odsetek leasingowych w łącznej kwocie 13,3 mln zł.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews