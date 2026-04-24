Celon Pharma spodziewa się wzrostu sprzedaży eksportowej o kilka, może niskie kilkanaście procent w tym roku, poinformował prezes Maciej Wieczorek. Spółka podtrzymuje zamiar wyodrębnienia działalności generycznej i innowacyjnej do spółek zależnych oraz nie planuje emisji akcji.

„Wciąż nie wprowadziliśmy leków w Meksyku, RPA i krajach Zatoki Perskiej. W przypadku krajów Zatoki Perskiej mieliśmy do czynienia ze sprzedażami w ramach pozarejestracyjnych transakcji tenderowych, natomiast przygotowujemy się do normalnego, stabilnego launchu na tych rynkach. Będzie to miało miejsce w tym roku. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o eksport w tym roku, sądzimy, że nie będzie to jakiś dramatyczny wzrost, łącznie z tymi rynkami. Raczej szacujemy, że to będzie jedno-, może nisko-dwucyfrowy [wzrost] w porównaniu z 2025. Znaczący wzrost eksportu Salmexu dopiero przewidujemy po rejestracji w Chinach” – powiedział Wieczorek podczas konferencji prasowej.

Wcześniej poinformował, że chiński partner spółki podtrzymał oczekiwania co do zakończenia rejestracji Salmexu do końca 2026 r.

Wieczorek mówił też, że spółka ma nadal zamiar wprowadzać na rynek 1-2 leki rocznie.

„Co roku planujemy wprowadzić między jeden a dwa leki generyczne i ten plan jest utrzymany. Kolejne wprowadzenie będzie miało miejsce w 2027 r., głównie to są leki z klasy leków kardiologicznych” – zapowiedział.

Odnośnie do GLP-1, gdyby rynek przeszedł na podawanie leku w formie tabletek doustnych zamiast zastrzyków, Celon Pharma będzie mogła być obecna na rynku tabletek, poinformował prezes w kontekście prowadzonej inwestycji na Słowacji.

Zgodnie z jego słowami kontynuowane są prace ws. umieszczenia działalności operacyjnej w dwóch spółkach zależnych (generycznej i innowacyjnej).

„Jesteśmy w trakcie procesu. […] Na dziś jesteśmy w trakcie procesu od strony prawno-administracyjno-formalnej. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania zgód ze strony instytucji np. współfinansujących. Chcemy to [podział] zrobić, bo korzyści z wydzielenia przewyższają potencjalne koszty dzisiaj ponoszone. Trudno powiedzieć, kiedy będzie miał miejsce ten moment” – wyjaśnił Wieczorek.

Poinformował też, że spółka nie planuje emisji akcji.

„Nie planujemy emisji przez spółkę. […] W tej chwili mamy zabezpieczone finansowanie zewnętrzne, więc mogę powiedzieć, że mamy zbilansowany cash” – zakończył.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 244,34 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews