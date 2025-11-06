Centurion Finance ASI S.A., czyli alternatywna spółka inwestycyjna z rynku NewConnect, w opublikowanym właśnie raporcie za trzeci kwartał 2025 roku, zwyczajowo podsumowała kwestie wynikowe, ale przede wszystkim podkreśliła istotne osiągnięcia na polu kapitałowym i inwestycyjnym. Raportowany okres to czas zarówno bardzo dobrych wyników finansowych, jak również wyraźnego wzmocnienia możliwości inwestycyjnych i skali prowadzonych działań.

W trzecim kwartale Centurion Finance ASI S.A. z sukcesem przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozyskując środki na poziomie 3.992.071,30 zł. Pozyskane poprzez rynek kapitałowy finansowanie, czyli bez konieczności sięgania po kredyty, pożyczki lub inne formy zadłużenia, znacząco wzmocniło możliwości kapitałowe i istotnie przyśpieszyło realizację planów inwestycyjnych oraz skalę prowadzonej działalności.

Bardzo istotnym wydarzeniem w raportowanym okresie była decyzja Zarządu Centurion Finance ASI S.A. o rozszerzeniu polityki i strategii inwestycyjnej o kryptoaktywa, w tym tokeny i inne instrumenty finansowe oparte o technologię blockchain, co jak podkreślono wpisuje się w długoterminową strategię budowy wartości dla akcjonariuszy oraz umacnia pozycję spółki jako nowoczesnego podmiotu inwestycyjnego, aktywnie adaptującego się do zmieniającego się otoczenia rynkowego i regulacyjnego.

„Obecnie Emitent jest na etapie zakładania rachunków inwestycyjnych na wiodących giełdach kryptoaktywów – wszelkie wymagane przez te firmy dokumenty zostały złożone, a Spółka czeka na ich finalną weryfikację. Spodziewamy się zakończenia tego procesu oraz otwarcia rachunków w ciągu najbliższego miesiąca. Wprowadzenie rozporządzenia MiCA w Unii Europejskiej stworzyło jednolite ramy prawne dla rynku kryptoaktywów, obejmujące m.in. licencjonowanie dostawców usług, nadzór regulacyjny oraz zwiększoną ochronę inwestorów. Dzięki temu Emitent zyskał możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez ekspozycję na nową klasę aktywów, uczestniczenia w dynamicznie rosnącym rynku kryptoaktywów w warunkach zwiększonej pewności regulacyjnej oraz poszukiwania wyższych stóp zwrotu w innowacyjnych segmentach rynku finansowego, przy zachowaniu zgodności z wymogami KNF oraz regulacjami unijnymi” – wskazano aktualny etap działań w segmencie kryptoaktywów i perspektywy inwestycyjne.

Na polu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A. zawarł umowę inwestycyjną z katowicką spółką technologiczną SimKol S.A. na wykonanie gry o roboczym tytule „MetroSim”, będącym symulatorem warszawskiego metra, zapewniając drugiej stronie odpowiednie finansowanie projektu na poziomie 400.000,00 zł. Ukończenie gry planowane jest do końca marca 2026 r.

W ostatnich dniach Centurion Finance ASI S.A. poinformował o finalizacji kluczowej inwestycji kapitałowej w akcje SimKol S.A. – producenta zaawansowanych symulatorów szkoleniowych i oprogramowania szkoleniowego, której wartość transakcyjna wyniosła 3,8 mln zł. W efekcie Centurion Finance ASI S.A. został 12,42% akcjonariuszem spółki SimKol, co stanowi kolejny krok na ścieżce zacieśniania dotychczasowej współpracy inwestycyjnej obu stron. Działanie to wpisuje się w strategię katowickiego ASI, który widzi w SimKol S.A. duży potencjał rozwoju, zwłaszcza w kontekście decyzji tej spółki o rozszerzeniu oferty o symulatory dronów i ich serwis, a także produkcję zaawansowanego oprogramowania do treningu operatorów urządzeń dronowych, mających zastosowania cywilne jak i militarne.

Ponadto na początku sierpnia Centurion Finance ASI S.A. przekroczył próg 5% udziału w kapitale zakładowym Milisystem S.A. – producenta i dystrybutora zaawansowanych symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich) i spółki notowanej na rynku NewConnect osiągając zaangażowanie kapitałowe na poziomie 6,45% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA.

W trzecim kwartale 2025 r. Centurion Finance ASI S.A. odnotował zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, czyli sprzedaży akcji i udziałów, w wysokości 922.899,67 zł oraz zysk netto w wysokości 720.446,27 zł. Narastająco za pierwsze trzy kwartały tego roku alternatywna spółka inwestycyjna z rynku NewConnect osiągnęła dodatni wynik netto na poziomie 1.337.055,23 zł. Spółka podkreśla spłatę zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych i niemal zerowe zadłużenie w stosunku do sumy bilansowej, co powoduje że bieżąca płynność finansowa stoi na bardzo dobrym poziomie i umożliwia efektywną działalność inwestycyjną na odpowiednią skalę.

