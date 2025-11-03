Centurion Finance ASI S.A. – alternatywna spółka inwestycyjna z rynku NewConnect – poinformowała o nabyciu akcji SimKol S.A., czyli firmy dostarczającej zaawansowane technologicznie symulatory i oprogramowanie szkoleniowe, głównie z myślą o bardzo rozwojowym polskim sektorze kolejowym. Przeprowadzona właśnie transakcja kapitałowa dotyczy objęcia 135 511 akcji SimKol S.A., stanowiących 12,42% udziału w kapitale zakładowym za cenę transakcyjną 3,8 mln zł.

SimKol S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka, która w 2024 r. osiągnęła 11,5 mln zł przychodów i wzrost o 155% w ujęciu rok do roku oraz rentowność na poziomie zysku netto. Suma bilansowa na koniec poprzedniego roku wyniosła 7,9 mln zł, rosnąc o 76% wobec 2023 r. Świadczy to nie tylko o dobrej kondycji finansowej, ale również obiecujących perspektywach dalszego rozwoju.

„Inwestycja ta wpisuje się w strategię Emitenta, który widzi w SimKol spółkę o dużym potencjale rozwoju, zwłaszcza w kontekście decyzji zarządu SimKol o rozszerzeniu oferty firmy o symulatory dronów i ich serwis, a także produkcję zaawansowanego oprogramowania do treningu operatorów urządzeń dronowych, mających zastosowania cywilne jak i militarne. Podejmowane działania wzmacniają pozycję SimKol na rynku nowoczesnych technologii szkoleniowych i stwarzają szansę na dalszy wzrost wartości dla akcjonariuszy” – podkreśla w komunikacie giełdowym Zarząd Centurion Finance ASI S.A.

Centurion Finance ASI S.A. zwraca uwagę, że dokonana transakcja jest wyrazem silnego zaufania nowego akcjonariusza do innowacyjnej spółki działającej na rynku symulatorów i oprogramowania szkoleniowego, a zakup akcji SimKol S.A. to także sygnał dla inwestorów o rosnącym zainteresowaniu rynkiem symulatorów i wspierających go rozwiązań technologicznych oraz o potencjale generowania ponadprzeciętnych wyników finansowych w przyszłości.

Oferta produktowa SimKol S.A., poza sektorem kolejowym, adresowana jest także do ośrodków szkolenia kierowców. Spółka realizuje zlecenia m.in. na rzecz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Orlen S.A., Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminów w Katowicach, obsługując ponadto linie komunikacji miejskiej na terenie Aglomeracji Śląskiej.

Inwestycja w SimKol S.A. to także kolejny istotny etap stałego zacieśniania współpracy kapitałowej pomiędzy stronami, ponieważ Centurion Finance ASI S.A. finansuje już kluczowe projekty, takie jak produkcja gry MetroSim, czyli symulatora warszawskiego metra, której deweloperem jest właśnie firma SimKol S.A.

O Centurion Finance ASI S.A.:

Centurion Finance ASI S.A. jest alternatywną spółką inwestycyjną, wpisaną przez KNF do zarządzających ASI, a jej akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (ticker: CTF).

Głównym obszarem zainteresowania Centurion Finance ASI S.A. jest szeroko rozumiany sektor militarny i obronny, w który aktywnie inwestuje jako znaczący akcjonariusz kilku podmiotów giełdowych z tego segmentu rynku.

Pod koniec sierpnia 2025 roku Centurion Finance ASI S.A. rozszerzyła zakres swoich dopuszczalnych inwestycji o szeroko rozumiany rynek kryptoaktywów, po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła uwag do przedstawionych jej przez Emitenta finalnych wersji dokumentów Polityki oraz Strategii Inwestycyjnej, uwzględniających ww. rozszerzenie celów inwestycyjnych Spółki. Pozwoliło to Emitentowi na dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz udział Spółki w dynamicznie rosnącym rynku kryptoaktywów.

Źródło: Spółka