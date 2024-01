Prawdopodobnie nie nastąpił jeszcze koniec podwyżek cen na stacjach, ponieważ skala zmian cen na rynku hurtowym, stanowiąca podstawę do zmian cen na stacjach, nie została w całości przełożona na ceny przy dystrybutorach. Należy się spodziewać dalszych podwyżek od 5 do 10 groszy na litrze benzyn i diesla, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

W mijającym tygodniu ceny paliw na większości stacji rosły w sposób skokowy, co dało w skali tygodnia średnie zmiany na poziomie 7 – 8 groszy na litrze benzyn i oleju napędowego, a aktualne średnie ceny na stacjach ukształtowały się na poziomie odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 6,32 zł/l (+8 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 6,86 zł/l (+7 gr/l), oleju napędowego 6,49 zł/l (+8 gr/l), autogazu – 2,89 zł/l (+1 gr/l).

Warto podkreślić, ze po raz ostatni z tak znaczącymi podwyżkami mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie listopada ub. roku. Po tym nastąpił dziewięciotygodniowy okres obniżek cen.

To prawdopodobnie nie koniec podwyżek cen na stacjach, ponieważ skala zmian cen na rynku hurtowym, stanowiąca podstawę do zmian cen na stacjach, nie została w całości przełożona na ceny przy dystrybutorach. Dodatkowo z uwagi na fakt, że ceny w hurcie będą najprawdopodobniej rosły w przyszłym tygodniu, spodziewamy się dalszych podwyżek od 5 do 10 groszy na litrze benzyn i diesla. W mniejszym stopniu będą rosły ceny autogazu, tu spodziewamy się podwyżek w przedziale 3 – 5 groszy na litrze.

Mimo już odnotowanych i dalej spodziewanych podwyżek w detalu koszty tankowania pozostają niższe niż przed rokiem. Za benzyny płacimy 5 – 7% mniej, za diesla 15% i autogaz 10% mniej niż rok temu.

W piątek notowania marcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 82 USD/bbl, a głównym powodem wzrostu cen pozostaje wysokie ryzyko przedłużającego się kryzysu na Morzu Czerwonym. Pomimo rozmieszczonych w tym obszarze okrętów wojennych z USA i Wielkiej Brytanii oraz ataku rakietowego na Houthi, ataki Houthi na żeglugę handlową trwają nadal, co zwiększa obawy po stronie podaży.

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w skali tygodnia o 9,2 mln bbl do 420,7 mln bbl, tym samym poziom zapasów jest o 5% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Zapasy benzyn wzrosły o 4,9 mln bbl. Rezerwy olejów zmniejszyły się o 1,4 mln bbl. Poziom zapasów olejów jest o 4% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku.

Źródło: ISBnews / BM Reflex