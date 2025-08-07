CEZ miał 16,65 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 21,09 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 167,54 mld CZK w I poł. 2025 r. w porównaniu z 161,72 mld CZK rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 73,89 mld CZK w I poł. 2025 r. wobec 69,16 mld CZK zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podano.

W samy II kw. CEZ odnotował 3,99 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 7,56 mld CZK zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,15 mld CZK w II kw. 2025 r. wobec 74,32 mld CZK rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 16,15 mld CZK wobec 17,9 mld CZK zysku rok wcześniej.

CEZ jest jedną z największych firm w Republice Czeskiej i wiodącą grupą energetyczną działającą w Europie Zachodniej i Środkowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews