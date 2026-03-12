ČEZ odnotował 28,11 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 29,16 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk EBITDA wyniósł 137 mld CZK wobec 137,5 mld CZK zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wyniki finansowe potwierdzają stabilność Grupy ČEZ w trakcie trwającej transformacji sektora energetycznego. Kontynuowaliśmy wdrażanie strategii rozwoju segmentów konsumenckich, wzmacniając naszą pozycję w dystrybucji i poszerzając działalność w gazie. Nasze elektrownie jądrowe osiągnęły najwyższą w historii produkcję, przekraczając poziom 32 TWh. Ponadto nieznacznie przekroczyliśmy oczekiwania dla EBITDA i zysku netto w 2025 roku” – powiedział prezes i dyrektor generalny Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333,39 mld CZK w 2025 r. wobec 344,71 mld CZK rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 56,1 mld CZK wobec 56,8 mld CZK rok wcześniej.

Spółka prognozuje, że w 2026 r. wynik EBITDA znajdzie się w przedziale 103-108 mld CZK, a skorygowany zysk netto wyniesie 27-31 mld CZK.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 23,04 mld CZK wobec 19,69 mld CZK zysku rok wcześniej.

CEZ jest jedną z największych firm w Republice Czeskiej i wiodącą grupą energetyczną działającą w Europie Zachodniej i Środkowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews