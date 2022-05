CEZ podniósł prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2022 r. do 45-49 mld CZK z oczekiwanych wcześniej 38-42 mld CZK, a prognozę EBITDA do 95-99 mld CZK z 85-89 mld CZK, podała spółka. W związku z tym spółka spodziewa się też najwyższej w historii dywidendy w przyszłym roku.

„Wyniki za I kw. odzwierciedlają rekordowo wysokie zyski z handlu towarowego na rynkach Europy Zachodniej, wysoką niezawodność operacyjną elektrowni oraz ogromny wzrost cen na rynkach hurtowych. Ponadto dodatnie były specyficzne efekty tymczasowe w wysokości prawie 8 mld CZK, ale zostaną one wyeliminowane w 2022 r. Mimo to Grupa CEZ podnosi całoroczną prognozę EBITDA do 95-99 mld CZK, a zysku netto skorygowanego o efekty nadzwyczajne do 45-49 mld CZK” – czytamy w komunikacie.

„Oczekiwany zysk netto za cały rok 2022 wskazuje na wypłatę dywidendy, jeśli zostanie ustalona na górnym poziomie obowiązującego przedziału polityki dywidendowej, w wysokości 67-73 CZK na akcję. W związku z tym w przyszłym roku prawdopodobnie zostanie wypłacona najwyższa dywidenda w historii spółki, a większościowy właściciel, państwo czeskie, może otrzymać ponad 27 mld CZK” – powiedział prezes i dyrektor generalny ČEZ Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. CEZ odnotował 9,79 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,44 mld CZK zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 63,2 mld CZK wobec 64,8 mld CZK rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews