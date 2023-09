CI Games liczy, że „Lords of The Fallen” będzie największą – lub drugą – premierą października pod kątem sprzedaży na Steam, poinformował prezes Marek Tymiński. Pierwsze dane o sprzedaży gry, której premiera wypada 13 X, zostaną zaprezentowane do końca października, dodał.

„’Lords of The Fallen’ jest mocną pozycją dla graczy kochających RPG akcji, w tym szczególnie soulslike. To duża, rozbudowana gra, która jest pierwszym prawdziwie next genowym przedstawicielem tego gatunku. Jest również jedną z pierwszych gier AAA na najnowszym silniku Unreal Engine 5” – powiedział Tymiński, cytowany w komunikacie.

„Jeśli chodzi o premiery na Steam wygląda na to, że 'Lords of The Fallen’ będzie największą – lub drugą premierą października pod kątem sprzedaży. Do końca października podzielimy się pierwszymi danymi o sprzedaży” – dodał prezes.

„Lords of The Fallen” to pierwszy, duży projekt po transformacji CI Games i jednocześnie jeden z najważniejszych kamieni milowych dla spółki, podkreślono w komunikacie.

Premiera „Lords of the Fallen” odbędzie się 13 października br., jednocześnie na najważniejszych platformach, czyli PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

„The Lords of the Fallen” to gra z segment AAA. Długość rozgrywki oraz budżet marketingowy będą adekwatne dla tego segmentu. Jak wcześniej informowano, łączne koszty produkcji, marketingu oraz wydania gry przekroczą 200 mln zł. CI Games celuje w część z 20 mln graczy, którzy w przeciągu ostatniego roku kupili grę Elden Ring i jednocześnie chce przyciągnąć nowych dla gatunku graczy.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews