CI Games oferuje w ramach procesu budowy księgi popytu (ABB) ok. 28 mln lub więcej akcji serii M bez prawa poboru, podała spółka. Zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzonej emisji akcji serii M w szczególności na dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów.

„Spółka zawarła z Ipopema Securities oraz DM INC umowę plasowania akcji w związku z ofertą publiczną w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 38 165 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M […]. Celem procesu budowy księgi popytu jest zaoferowanie w ramach oferty ok. 28 000 000 akcji serii M, przy czym spółka może, w toku procesu budowy księgi popytu, podjąć decyzję o zaoferowaniu w ramach oferty większej liczby akcji biorąc pod uwagę zgłaszane zainteresowanie” – czytamy w komunikacie.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzonej emisji akcji serii M w szczególności na dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów spółki, ograniczenie ryzyk wynikających z koncentracji przychodów w pojedynczych kanałach dystrybucyjnych oraz zwiększenie elastyczności w zakresie komercjalizacji produktów, w tym modeli cenowych i promocyjnych, podano także.

„Emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwoli spółce na uniezależnienie tempa realizacji kluczowych projektów od bieżących przepływów pieniężnych oraz zwiększy jej zdolność do aktywnego kształtowania strategii dystrybucyjnej w segmentach charakteryzujących się wysoką koncentracją sprzedaży” – czytamy dalej.

W lutym akcjonariusze CI Games upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń poprzez emisję nie więcej niż 38,165 mln akcji bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji w ramach kapitału docelowego wynosi nie mniej niż 2,5 zł, wynika z podjętych uchwał.

Równieź w lutym prezes spółki Marek Tymiński napisał na X, że CI Games jest zadowolone z postępów w produkcji gry „Lords of the Fallen II”, premiera nadal planowana jest na 2026 r., a wersja beta produkcji „zbliża się”.

W marcu DM INC w raporcie podał, że CI Games może osiągnąć ok. 243,5 mln zł przychodów z gry „Lords of the Fallen 2” (LotF 2) w roku premiery w scenariuszu utrzymania wyłączności dystrybucyjnej na platformie Epic Games Store, a większość przychodów generowałyby konsole. W przypadku szerszej dystrybucji na rynku PC, obejmującej m.in. platformę Steam, potencjał sprzedażowy tytułu mógłby być wyższy. W takim scenariuszu przychody z gry w roku premiery mogłyby wynieść około 323,3 mln zł, a sprzedaż przekroczyć 2 mln egzemplarzy, wynika z raportu DM INC.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

