Grupa Klepsydra będzie rozpoczynała kolejną emisję akcji. Spółka cały czas rozwija się i realizuje z sukcesem kolejne akwizycje.

W kwestii realizacji planów akwizycyjnych – wszystko przebiega na ten moment zgodnie z harmonogramem. To, co założyliśmy sobie, realizujemy. Poczynając od kwestii drobnych, czyli organizacyjnych, poprzez emisję, którą zakończyliśmy sukcesem i to, co zakładaliśmy, że w pierwszych miesiącach uda nam się znaleźć pierwszą spółkę, którą przejmiemy – zrealizowaliśmy to

mówi Marek Cichewicz, Prezes Zarządu, Grupa Klepsydra SA