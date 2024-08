Grupa Klepsydra stawia na rozwój i ekspansję, ale nie za wszelką cenę. Wytypowane podmioty muszą pasować do strategii spółki.

Kiedy to się uda? Nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć, bo to projekt nie za wszelką cenę. My musimy analizować firmy i dobierać je tak, aby pasowały biznesowo do naszych założeń. Spółka musi być zdrowa i musi pasować do pomysłów, jakie chcemy realizować w naszej strategii

mówi Marek Cichewicz, Prezes Zarządu, Grupa Klepsydra SA